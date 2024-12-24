Метшин: До конца недели мы привезем лучшую практику организации эвакуаций

Эвакуация жителей Казани в случае возникновения опасности – это одна из тех вещей, организации которой нужно научиться в приходящем 2025 году. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин, подводя итоги года.

«Мне позвонил коллега и рассказал, что они, город с населением в 400 тыс. человек, за минуты научились правильно реагировать и эвакуироваться. Людей жизнь научила», – рассказал он.

Он посоветовал всем жителям при выборе управляющей компании дома внимательно посмотреть, какие есть убежища, как быстро до них добраться и как расположиться внутри.

Он подчеркнул, что убежищами могут выступать также паркинги жилых домов. «Ленивый меня только не пинал, когда в 2007 году я распорядился все дома с парковками строить. Минтимер Шарипович мне сказал, что я могильщик стройки и убью всю Казань. Но представьте себе – по 1 млн квадратных метров в год строим. За 17 лет 15 млн квадратных метров, и если бы они все были без паркингов... Сейчас даже мысли нет строить без парковки. И все это может и должно служить как убежище», – отметил Метшин.

По его словам, все жители должны четко знать, куда направляться в случае возникновения опасности: какой дом в подвал, другой – в паркинг, третий – в станцию метро и так далее.

«Эту работу надо провести. Никто к нам не приедет, это наша задача. У каждого в голове это должно быть. Мы привезем лучшую практику до конца недели. Самая лучшая в стране. Это одна из тех вещей, которой мы должны научиться, но с осознанием и поддержкой жителей», – заключил мэр.