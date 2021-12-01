Метшин: До 15 декабря бизнес Татарстана сможет воспользоваться безвозмездными грантами

До 15 декабря представители малого и среднего бизнеса Татарстана смогут воспользоваться эффективным инструментом поддержки — единовременной выплаты в виде гранта. Об этом на дискуссионной площадке в Доме предпринимателя Татарстана сообщил депутат Госдумы ФС РФ Айдар Метшин.

Открывая встречу, он напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительством РФ выделено 38,5 млрд рублей на выплату бизнесу безвозмездных грантов.

Поддержку уже получили МСП и СОНКО из числа наиболее пострадавших отраслей — прежде всего из тех, которые работают с населением напрямую. Это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры, организации досуга и развлечений и ряда других.

Сегодня участники дискуссии обсуждают нюансы федеральных и региональных мер поддержки предпринимателей, таких как программа льготного кредитования ФОТ 3.0, безвозмездный грант, мораторий на проверки бизнеса, а также микрофинансовые продукты «Засуха», «Промпарки», «Перезагрузка», «Экспортер», «Социальный предприниматель», «Самозанятые», «Строительство» и другие.