Метшин: Для дворца Алиша подготовлен проект, ждем поручений Правительства

В Городском дворце детского творчества им. Алиша проведена экспертиза для реставрации объекта, подготовлен проект. Для его реализации планируется запросить поддержку Президента Татарстана Рустама Минниханова и Правительства РТ, рассказал на отчетной сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин.

Депутат Казгордумы Зухра Нигматуллина обратилась к мэру с просьбой начать капитальный ремонт центра в этом году. Парламентарий напомнила, что в Казани капитально отремонтированы семь дворцов культуры, в том числе КДК им. Ленина. Все эти объекты являются настоящими точками притяжения для жителей Казани с абсолютно разными вкусовыми предпочтениями.

Градоначальник добавил, что за последние десять лет отреставрированы ДК им. Саид-Галеева в Дербышках, ДК культуры в Юдино, ЦКС «Московский», «Чулпан», а ремонт КДК им. Ленина обошелся в 500 млн рублей.

Городской дворец детского творчества имени татарского писателя Абдуллы Алиша был построен как Дворец пионеров и открыт 14 октября 1961 года — к 22-му Съезду Коммунистической партии Советского Союза. Это типовой проект, разработанный для Рязани репрессированным московским архитектором Игорем Антиповым. Подобные дворцы пионеров были построены также в Брянске, Орле, Уфе, Улан-Баторе.

Для Казани адаптацию проекта на местности осуществили архитекторы Павел Саначин (отец нашего современника архитектора-краеведа Сергея Саначина) и Георгий Солдатов. В здании никогда не проводился капитальный ремонт, только текущий точечный. В конце 2019 года здание было признано объектом культурного наследия Республики Татарстан (республиканского значения), благодаря чему стало возможным запланировать целостную реставрацию.