Метшин: дети, которые выбирали горячее питание, меньше болели

Чем больше казанских школьников начинали есть горячие блюда в школьных столовых, тем меньше они болели. Об этом на международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям» рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы исключили первыми в стране чипсы, газированные напитки, сникерсы. Мы сделали это еще 15 лет назад. И мы с нашими детскими медиками первую пятилетку внимательно следили за кривой заболеваемости желудочно-кишечного тракта, других патологий. Количество питающихся детей, когда росло вверх, ровно так же за пять лет кривая заболеваний падала», — отметил он.

Метшин напомнил, что еще 15 лет назад в городе только треть школьников Казани питалась в столовых, сейчас горячее питание предоставляют всем детям, 90% из них пользуются этой возможностью. Большинство из отказников, по словам мэра города, это старшеклассники.

«Наши дети учатся вкусно питаться, в то же время понимают, что такое здоровее питание. Мы приучаем наших детей правильному, здоровому питанию с детства», — рассказал Метшин.