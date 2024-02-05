Метшин: Дефицит врачей, особенно узких специалистов – наша боль

Медицинские учреждения Казани достаточно хорошо укомплектованы врачами, однако узких специалистов по-прежнему не хватает. Об этом заявил на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

«Дефицит врачей, в том числе и наша боль. 83% – неплохая цифра укомплектованности врачами, 84% – средний медицинский персонал. Что касается узких медицинских специалистов, в зависимости от разных клиник и поликлиник, лечебных учреждений – цифры разные. Для решения этой проблемы нужно искать все возможные средства», – прокомментировал градоначальник.

Он также напомнил, что в школах Казани создали медицинские классы, чтобы популяризировать интерес учеников к профессии. Первые их выпускники будут поступать в вузы уже в этом году. Кроме того, в городе внедрили платформу «Спасибо врачам», где каждый аутентифицированный медик может получить бонус или скидку от казанских компаний.

«Участие поможет не только медикам, но и сотрудникам компаний. Просьба – никому руки не выкручивать. Это абсолютно добровольная история, но настолько богоугодная, что уверен, найдется немало желающих сделать доброе дело и подключиться к этому замечательному проекту», – подчеркнул Метшин.

Мэр также отметил, что мы часто ругаем сотрудников образования, медицины, ЖКХ, но важно не забывать и благодарить их, тогда в жизни все начнет меняться в лучшую сторону.