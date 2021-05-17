Метшин: Число заболевших Covid-19 снижается, а число смертельных случаев — нет

Анализируя ситуацию с коронавирусной инфекцией в Татарстане и Нижнекамске, мэр города химиков Айдар Метшин отметил, что число заболевших Covid-19 снижается, а число смертельных исходов остается прежним.

«В сутки на территории Республики Татарстан фиксируется от двух до четырех случаев», — уточнил Метшин на деловом понедельнике в мэрии.

На 16 мая в Нижнекамском районе зарегистрировано 742 случая коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 596 человек, в инфекционном госпитале получают лечение 62 пациента — из них двое находятся на аппарате ИВЛ и семь — на неинвазивном ИВЛ в тяжелом состоянии.

«И это люди не только старшего возраста. Наблюдается заражение ковидом у людей среднего и молодого возрастов», — отметил докладчик.

Активными темпами продолжается вакцинация населения. По данным на 16 мая, первый этап прошли 31 037 человек, вторую прививку получили 18 570 нижнекамцев. «У нас созданы все условия для вакцинации», — отметил Метшин.

Градоначальник также поставил задачу — вакцинировать до 1 тыс. человек в день, а к июлю — выйти на 70% привившегося населения.

«Говоря об обстановке с коронавирусной инфекцией, можно сказать, что ситуация стабильная», — резюмировал мэр Нижнекамска.