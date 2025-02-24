Ильсур Метшин: «Поселки – большая проблема и головная боль»

При строительстве и развитии территории необходимо создавать такие условия, чтобы людям не приходилось ездить на работу из поселков в город. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя доклад об итогах 2024 года в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

«Большая проблема и головная боль – это поселки. Прежняя модель, когда все ехали из поселков в центр на работу и на учебу, себя изжила. Мы должны думать о том, как накачать мышцы, с тем чтобы и применение рабочих рук было по месту жительства, и самодостаточность территории. Над этим стоит нам сильно потрудиться, принимая решения по строительству и развитию данных территорий», – сказал Метшин.

Он отметил, что в районах за год поступило 57 тыс. обращений от жителей, что превышает показатели некоторых лет по всему городу.

«Казалось бы, парадокс – столько всего делаем, а обращений все больше. Но это свидетельствует и о том, что есть реакция и результат. Ну и самое главное – неравнодушие жителей к тому, каким город будет и каким они его хотят видеть», – подчеркнул мэр.