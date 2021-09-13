Метшин: Более половины казанцев регулярно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни

Более 50% жителей татарстанской столицы систематически занимаются спортом. За 10 лет показатель нужно увеличить до 70% горожан, для этого в Казани есть вся необходимая спортивная инфраструктура. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подвел итоги прошедших в городе I Игр стран СНГ, а также международного форума «Россия – спортивная держава». Отдельные слова благодарности мэр выразил тем, кто работал на различных объектах казанской спортивной инфраструктуры.

«Их профессионализм, умение четко организовать работу снискали уважение за пределами Татарстана и России. Поэтому нам доверяют все новые международные состязания. Все трудились единой командой и подтвердили статус города, который может принимать самые высокие состязания», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Он напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о том, что к 2030 году в России должен быть достигнут уровень в 70% населения, ведущего здоровый образ жизни. Главным помощником в достижении этой цели является спорт.

«Когда мы стартовали в 2006 году, только 10,6% казанцев занимались спортом. Сегодня 51% жителей Казани систематически занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, и их количество растет. Новая цель налагает на нас ответственность, мы к ней будем стремиться – чтобы к 2030 году Казань одной из первых в стране достигла планки в 70% жителей, постоянно занимающихся спортом», – отметил Метшин.

