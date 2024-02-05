Метшин: Более 62,5% казанцев регулярно занимаются спортом

Столица Татарстана обогнала многие крупные российские города по числу приверженцев спортивного образа жизни. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава города Ильсур Метшин.

«Сегодня мы в Казани приблизились к очень серьезной цифре — 62,5% горожан регулярно занимаются спортом, тогда как средний показатель по России составляет 57%. Новые возможности нам дают не только спортивные объекты и спортплощадки, за десять лет мы построили в городе 126 универсальных спортплощадок — это самая доступная среда для занятия спортом», — пояснил Ильсур Метшин.

Он также отметил, что Казань лидирует среди городов-миллионников по количеству построенных школ и дошкольных учреждений. В них тоже создают всю необходимую инфраструктуру для занятий спортом.

Наряду с уже давно популярными футболом, баскетболом, волейболом там развивают и новые дисциплины: в лицее «Перспектива» открыли первый в городе клуб по триатлону, а в 107-м лицее — отделение парусного спорта.