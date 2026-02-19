Метшин анонсировал создание креативного кластера напротив старой части зоопарка
Напротив старой части Казанского зооботсада планируют создать креативный кластер. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на презентации проекта третьей очереди благоустройства озера Кабан.
«Сейчас будущий собственник, который собирается в партнерстве с городом капитально отремонтировать зоопарк, ботаническую часть, дом Фукса, планирует напротив реализовать такой креативный кластер. И в первом полугодии мы увидим конкретные предложения, эскизы», – отметил градоначальник.
Напомним, что историческую часть Казанского зоопарка ждет реконструкция. В будущем там планируют разместить редких краснокнижных животных.