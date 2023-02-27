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Метшин анонсировал создание концепции «Казань — город на воде»
В столице Татарстана разработана и готова к реализации концепция «Казань — город на воде». Ее создание сегодня на отчетной сессии Казгордумы анонсировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Метшин привел данные, согласно которым из почти 78 километров береговой полосы реки Волги в пределах Казани благоустроено только 0,5 километра. Кроме того, из 56 километров береговой линии Казанки в пределах города облагорожено всего 4,2 километра. «Исторически жители Казани очень тесно связаны с рекой и имеют потребность в рекреации у воды», — сказал мэр.
Говоря о новой концепции, Ильсур Метшин выразил уверенность, что развитая водная инфраструктура для швартовки судов, событийные мероприятия на воде и парусный спорт «гарантированно увеличат туристический поток, предоставят дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса, а также привлекут инвестиции в экономику города».
В заседании сессии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мэр поблагодарил его за поддержку в благоустройстве общественных пространств города. Концепцию «Казань — город на воде» власти столицы РТ готовы представить уже в ближайшее время, после чего приступить к ее реализации.
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