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Ру Тат
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Наука и образование
23 января 2023  09:53

Метшин анонсировал появление в Казани двух новых школ

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В Казани появятся две новые школы. Они расположатся в микрорайоне «Салават купере» и возле ЖК «Светлая долина». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за выделение необходимых средств на строительство двух новых учебных заведений. 

«Принято решение о выделении средств на строительство еще двух школ. Одна из них будет в „Салават купере“, микрорайоне, который активно развивается и прирастает не только количеством жилья, но и инфраструктурой. Новая школа на 1,5 тыс. мест также появится в „Светлой долине“», — поделился данными Ильсур Метшин.

Он также напомнил, что сейчас в Казани идет строительство школ возле РКБ и по улице Сибгата Хакима. 

«Для растущего молодеющего города, где каждый год прибавляется по 10 тыс. учащихся, это очень большой и важный проект», — резюмировал мэр Казани. 
 

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #строительство школ
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