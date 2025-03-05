Метшин анонсировал форум для учителей в Казани с участием представителей стран БРИКС

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин, выступая на церемонии награждения участников городского этапа премии «Учитель года – 2025», объявил о проведении в столице Татарстана международного форума для учителей с участием представителей стран БРИКС.

«Мы будем проводить большой международный форум учителей. Мы хотим, чтобы наши учителя, не выезжая из Казани, могли послушать лучших лекторов со всего мира», – заявил Метшин.

По словам мэра, организация форума связана с работой в рамках программы БРИКС. «Я со своими коллегами, с мэрами городов стран БРИКС [обсудил], у всех есть свои звездочки. Мы пригласим этих звезд, чтобы они приняли участие», – отметил он.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Основная цель форума – познакомить казанских педагогов с передовыми технологиями в образовании и воспитании детей, а также привлечь внимание к профессии учителя. «Чтобы наши учителя имели представление о том, какие новые передовые технологии в образовании и воспитании детей привлекут внимание еще большего числа ваших коллег. Мы сделаем этот форум открытым», – подчеркнул Метшин.

Ожидается, что на форум в Казань приедут не только зарубежные спикеры, но и лучшие педагоги со всей России. «Надеюсь, к нам приедут не только зарубежные спикеры, но и лучшие учителя со всей страны, которые потом примут решение остаться в Казани», – выразил надежду мэр.

Дата и программа международного форума учителей будут объявлены позже. Предположительно, он состоится в апреле.