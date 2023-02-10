Мэтры-«кукольники» приедут на театральную лабораторию «Экият-LAB» в Казань

С 13 по 17 февраля на базе театра кукол «Экият» пройдет IV кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB», в которой примут участие мэтры-«кукольники», рассказали «Татар-информу» в учреждении.

Участниками проекта в этом году станут доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ Александр Стависский и главный режиссёр театра кукол имени С.В. Образцова Борис Константинов.

Стависский проведет семинар по вождению театральной куклы, а тренинг Бориса Константинова будет посвящен личности Юрия Никулина. Лауреат «Золотой маски» так охарактеризовал свою работу в лаборатории: «Юрий Никулин: он был добрый человек».

Проект «Экият-LAB» создан в 2020 году для популяризации искусства театра кукол. За три предыдущих года он вырос до настоящего креативного пространства, где есть место для обучения совместному творчеству и уникальному опыту.

В первой лаборатории участвовали шесть молодых режиссеров и художников: Марина Хомутова, Анна Евменова, Лидия Клирикова, Наталия Сальманович, Jisoo Kim и Choi Junhyng. Вместе с казанскими артистами на основе произведений Владимира Маяковского, Аркадия Гайдара и Мусы Джалиля они сделали эскизы спектаклей.

Во втором проекте участвовали уже известные режиссёры Анна Брашинская, Светлана Озерская и Иван Пачин. Они тоже в течение 5 дней создали эскизы спектаклей. Последние две лаборатории решено было сделать образовательного формата.

По мнению художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, проект полезен для актеров. Это и знакомство, и сотрудничество с режиссёрами, которые при других условиях, возможно, никогда бы не встретились именно с казанской труппой. «Актерам предоставляется возможность раскрыться по-новому», — убежден он.