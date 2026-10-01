Метрологической службе Татарстана исполнилось 124 года

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Сегодня, 1 октября, исполняется 124 года со дня зарождения метрологической службы в Республике Татарстан. Истоком нынешнего Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Татарстана была Казанская поверочная палатка №16, открытая в 1902 году по инициативе великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. С этого момента началась системная работа по обеспечению единства измерений на территории региона – деятельность, которая сегодня остается критически важной для экономики, науки и социальной сферы.

Первым руководителем Казанской поверочной палатки мер и весов был назначен горный инженер Иван Андреевич Адо. Его инициатива и энергия положили начало огромной работе по организации поверочного дела в Казанской, Симбирской, Вятской и Самарской губерниях.

За более чем вековую историю учреждение прошло масштабный путь развития. Если на старте деятельность палатки сводилась к поверке базовых средств измерений (весов, гирь, мер длины и объема), то сегодня ФБУ «ЦСМ Татарстан» – это современный центр с разветвленной филиальной сетью, высокотехнологичным метрологическим и испытательным оборудованием и квалифицированным коллективом. Центр обеспечивает точность и достоверность результатов измерений в ключевых отраслях экономики республики: промышленности, энергетике, строительстве, здравоохранении, торговле и сельском хозяйстве.

В числе основных направлений деятельности ЦСМ – поверка и калибровка средств измерений, а также проведение испытаний пищевой и нефтехимической продукции. Кроме того, специалисты Центра оказывают организациям методическую помощь по вопросам метрологии, стандартизации и технического регулирования, выполняют работы по аттестации испытательного оборудования, разработке и аттестации методик измерений, осуществляют метрологическую экспертизу технической и проектно-конструкторской документации, проводят оценку компетентности в части выполнения калибровочных работ.

«Наша история – это не просто даты и факты, это труд нескольких поколений метрологов, которые закладывали основы точности и надежности измерений в Татарстане, – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов. – Сегодня мы продолжаем эти традиции, развивая компетенции и внедряя передовые решения, чтобы отвечать на вызовы времени».

Он также заметил, что очередная веха обозначает новые ориентиры в работе: расширение эталонной базы, цифровизацию процессов, усиление взаимодействия с промышленными предприятиями и научными организациями. «Наш центр по-прежнему остается надежным партнером для бизнеса и государства в вопросах обеспечения точности измерений и качества продукции», – добавил глава ЦСМ Татарстана.