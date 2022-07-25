Метрологи Татарстана: «Поймать АЗС на недоливе, наполняя бензин в канистры, невозможно»

В Татарстане насчитывается более 800 заправочных станций. За тем, доливают или недоливают топливо на АЗС, следит Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ (ФБУ «ЦСМ Татарстан»). Как именно специалисты проверяют заправки, есть ли смысл операторам недоливать бензин – в репортаже «Татар-информа».

На специальном автомобиле приехал «поверитель» с собственными эталонными мерниками Фото: © Султан Исхаков

Как определяют, годная колонка или нет

ФБУ «ЦСМ Татарстан» проводит поверку всех АЗС в Татарстане не реже одного раза в год.

Сегодня служба выехала для контроля работы систем АЗС «Лукойл» по заявке самой компании. Персонал АЗС отремонтировал и настроил топливораздаточную колонку, и, чтобы запустить ее в работу, нужно заключение ЦСМ, которое подтвердит, что недолива здесь быть не может.

На специальном автомобиле приехал «поверитель» с собственными эталонными мерниками объемами 10, 20 и 50 литров. Он снял раздаточный рукав, как и при заправке машины. А оператор, в свою очередь, установил необходимую дозу, в данном случае – 10 литров. Если недолива нет, то сотрудник ЦСМ установит пломбу, подтверждающую исправную работу колонки, и сделает отметку в паспорте колонки.

«Сейчас идет первичная поверка после ремонта. Мы проверяем дозу отпуска», – сказал начальник отдела измерений расхода и количества ФБУ «ЦСМ Татарстан» Рамиль Латыпов Фото: © Султан Исхаков

«Сейчас идет первичная поверка после ремонта. Мы проверяем дозу отпуска. Наш сотрудник записывает показания мерника, по формуле рассчитывает погрешность колонки с учетом температуры продукта и воздуха», – сказал начальник отдела измерений расхода и количества ФБУ «ЦСМ Татарстан» Рамиль Латыпов.

Он отметил, что на АЗС есть свои нормативные документы, с какой периодичностью они самостоятельно должны проводить проверку точности налива каждой колонки, чаще всего это один раз в неделю.

«На жаргоне это называется “пролив”. Они наливают бензин в мерник и сливают его. Если управляющий АЗС пришел к выводу, что его не устраивает доза, к нам приходит заявка на внеочередную поверку. До нашего приезда технические службы снимают пломбы, производят настройку, после этого вызывают нас, и мы еще раз проверяем: производим отпуск дозы на эталонный мерник, а затем оформляем документы и признаем колонку годной или нет», – сказал он.

«Представленная на поверку сегодня колонка получила положительное заключение», – добавил заместитель директора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов Фото: © Султан Исхаков

Заместитель директора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов добавил, что представленная на поверку сегодня колонка получила положительное заключение. «Мы присутствовали при операции поверки топливораздаточной колонки, это обязательное подтверждение соответствия средства измерения метрологическим требованиям. Процедура особенно актуальна, потому что связана с населением», – уточнил он.

Контроль за топливом очень жесткий. Потребитель может быть спокоен, потому что все дисбалансы исключены Фото: © Султан Исхаков

«Потребитель может быть спокоен, потому что дисбалансы исключены»

Сергей Иванов рассказал, что автомобилистам не стоит беспокоиться о недоливе топлива на заправках.

«Контроль за топливом очень жесткий. То, что касается жизни и здоровья граждан и того, что он потребляет, очень жестко контролируется. Несмотря на то что надзорные мероприятия сокращены, любой потребитель может обратиться в метрологический надзор и заявить о том, что ему кажется подозрительным», – сказал он.

По его словам, служба также выезжает на внеплановые проверки из-за жалоб потребителей.

«Потребитель может быть спокоен, потому что все дисбалансы исключены. Если заявитель приходит в надзор и пишет заявление, что он подозревает заправочную станцию в недоливе или неработоспособности оборудования, то привлекаются наши специалисты, которые отправляются на “место происшествия” без предварительного уведомления, поэтому говорить о том, что все делается на основании настройки, неправильно. Обращение потребителя-физлица будет рассматриваться в приоритетном порядке по сравнению с жалобами от юридических лиц», – сказал он.

К слову, в случае подтверждения нарушения на АЗС будет наложен оборотный штраф. «Сумма начинается от 500 тыс. рублей для АЗС, для нефтеперерабатывающих заводов первый штраф – 5 млн, максимальный – 55 млн рублей», – отметил он.

Отдельно эксперт разъяснил, что топливные баки в машинах не всегда показывают достоверную информацию. Поймать АЗС на недоливе, наполняя бензин в канистры, невозможно Фото: © Султан Исхаков

«Ваш бак не является средством измерения»

Эксперт отметил, что водитель самостоятельно не сможет поймать заправочную станцию на недоливе. Но, по словам Иванова, он может воспользоваться мерником, который должен быть на заправке, налить туда бензин, при этом снять процесс на камеру и затем приложить видео к жалобе.

«Водителю, если он зафиксировал недолив, стоит обратиться к нам. Но в случае если у него будет эталонный мерник в руках, то он сможет провести процедуру самостоятельно. Все, что бы ни сделал водитель, имеет вес. Это будет прикреплено к его заявлению. Он должен приложить все материалы к заявлению. Водитель может доказывать правоту, но в рамках установленных процедур. Просто так поймать АЗС тяжело», – отметил замдиректора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Отдельно эксперт разъяснил, что топливные баки в машинах не всегда показывают достоверную информацию. «Поймать АЗС на недоливе, наполняя бензин в канистры, невозможно. Надо понимать, что любой конструктивный элемент подвержен сжатию и расширению в зависимости от сезона. Мы не можем сказать, что у автомобиля фиксированный объем бака. Во-первых, есть температурный коэффициент на само топливо, во-вторых, такой же коэффициент на металл. Есть специальные справочные данные, но мы не можем это отслеживать, потому что зачастую и водители не знают особенности конструкции бака. Даже комбинированно оценить, что в баке 50 литров, невозможно», – сказал эксперт.

«Ваш бак не является средством измерения, – добавил Рамиль Латыпов. – На объем может повлиять температура или даже наклон автомобиля на заправке. Кстати, бывают скрытые полости, и водитель даже не предполагает, что они могут быть».

Фото: © Султан Исхаков

«Теперь топливо – магнит, чтобы клиент купил шоколадку или попил кофе»

Серый рынок топлива, по словам Иванова, ушел в небытие. «Нужно понимать, что многие АЗС зарабатывают не только на топливе, но и на услугах. Если раньше топливное предложение было основой, то теперь топливо – магнит, чтобы клиент купил шоколадку или попил кофе. Поэтому бизнес хочет, чтобы магнит притягивал. Ему не жалко топлива. Он заработает не на “сером” бензине. Это дало толчок к сокращению махинаций с топливом. Раньше было много частных поставщиков. Откуда они брали топливо – непонятно. Многие говорят: “задушили частный бизнес”, но это не так. Частный бизнес, наоборот, принес европейскую систему на наш рынок», – сказал Иванов.

Также эксперт рассказал, что жители Татарстана отличаются требовательностью к качеству предоставляемых услуг. «Чем выше уровень развития региона, тем требовательнее становится клиент. Поскольку он знает, куда обратиться с жалобой. По России жалобы чаще всего поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей», – сказал он.

По его словам, в отдаленных регионах России серый рынок топлива продолжает существовать.

«По этому поводу позиция Росстандарта следующая: будьте с людьми человечнее. Каждый должен обращаться к нам напрямую или в надзор, если есть хоть какое-то подозрение. Если человек сомневается в измерениях, он должен обратиться в надзор. Если это происходит, пожалуйста, обращайтесь», – заключил он.