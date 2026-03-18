Метрологи просят Госсовет РТ инициировать передачу поверки приборов учета госучреждениям

В Казани состоялось совещание заместителей директоров по метрологии (главных метрологов) государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта Приволжского федерального округа.

Представители 14 регионов ПФО обсудили целый ряд вопросов, связанных с изменением законодательства в области обеспечения единства измерений, качеством услуг ресурсоснабжающих организаций, нововведениями в системе аккредитации и осуществлении государственного метрологического надзора.

Как отметил спецпредставитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» Сергей Севницкий, год будет непростым для бизнеса. Из-за перехода на новую ставку НДС и появления новых налогов по итогам первого месяца уже отмечается снижение объемов поверок.

Об изменениях нормативно-правовых актов рассказал начальник Управления метрологии Росстандарта Захар Осока.

О нововведениях в системе аккредитации и опыте цифровой трансформации Росаккредитации рассказала руководитель Управления Росаккредитации по ПФО Юлия Данилина. Она отметила, что ведомство в настоящее время расширяет инструменты предупреждения нарушений в деятельности аккредитованных лиц и по инициативе бизнеса проводит профилактические визиты в форме беседы посредством мобильного приложения «Инспектор».

Доклад руководителя Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Владимира Калентьева был посвящен особенностям осуществления государственного метрологического надзора. Он также обратил особое внимание на то, что в настоящее время в целях исключения излишней нагрузки на бизнес основной акцент делается на профилактических мероприятиях. «Реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает переход на риск-ориентированный подход, плановые проверки в текущем году не предусмотрены», - добавил Калентьев.

Директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов акцентировал внимание на массовых фальсификациях при поверке приборов учета в сфере ЖКХ, ведущих к необоснованному росту тарифов для населения.

Рынок сталкивается с присутствием недобросовестных участников, которые не всегда проводят фактическую проверку приборов, а ограничиваются внесением данных в систему «Аршин». По его словам, некоторые частные компании демонстрируют высокие объемы «поверки» – до 500 счетчиков в сутки с использованием одного эталона. «В краткосрочной перспективе это может создавать эффект экономии для управляющих компаний, однако в дальнейшем способно приводить к системным сложностям», – отметил спикер. Некорректная работа приборов формирует так называемые «видимые потери» ресурсов, которые компенсируются управляющими компаниями с помощью корректирующих коэффициентов. Это отражается на суммах в платежных документах, вызывает обращения граждан и уже рассматривается на уровне Государственной Думы РФ.

Для борьбы с «серой» метрологией Ибрагимов предложил привлечь депутатов Госсовета РТ, чтобы инициировать расширение Постановления Правительства РФ №250. Полномочия по контролю счетчиков ЖКХ, медицинского и таможенного оборудования предлагается передать исключительно государственным центрам. Также необходимо наделить специалистов ЦСМ правом участия в комиссиях Госжилинспекции при приемке узлов учета.

Спикер отметил, что государственные метрологические центры сейчас находятся в неравных условиях с частниками: они несут социальную и мобилизационную нагрузку, скованы жестким ценообразованием, в то время как «серые» компании демпингуют и переманивают квалифицированные кадры.

Далее участники совещания рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся методов и способов поверки различного оборудования на предприятиях регионов ПФО, а также изучили аспекты, связанные с формированием документов по оснащенности оборудованием и стандартными образцами в соответствии с требованиями критериев аккредитации при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений.

Завершилось совещание посещением метрологических и испытательных лабораторий государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Республики Татарстан, а также экскурсией по производственной площадке АО НИЦ «Инкомсистем» – одного из самых востребованных системных интеграторов и производителей систем коммерческого учета для нефтегазовой отрасли России.

