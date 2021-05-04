«Метроэлектротранс» запустит проект «Ночной трамвай» для горожан и туристов Казани

«Метроэлектротранс» планирует запустить проект «Ночной трамвай» для горожан и туристов Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

«Сейчас разрабатывается проект „Ночной трамвай“ — это аудиоспектакль, который проходит внутри реального трамвая. Каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники, благодаря которым создается полный эффект присутствия. Декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, мимо которых зрители проезжают по ходу движения трамвая», — рассказал собеседник информагентства.

Залялов также отметил, что на 5-м маршруте трамвая два месяца назад увеличили количество подвижного состава. Если на каждом кольцевом маршруте №№ 5 и 5А было по 16 единиц, то сейчас — по 20 единиц. Кроме того, интервал движения сократился с 7 минут до 5 минут, уточнил он.

«После продления 4-го маршрута на 1,1 км, от улицы Габишева до Завойского, количество подвижных единиц увеличится с 19 до 21», — добавил он.

В Казани работают 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города.