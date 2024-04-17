«Метроэлектротранс» заменил в Казани 30 метров рельсов и 105 шпал

Сотрудники «Метроэлектротранса» заменили в Казани рельсы протяженностью 30 метров и 105 поврежденных шпал. О подготовке путей к летнему сезону говорится в телеграм-канале МУП.

Осмотр инфраструктуры проводится по всем маршрутам следования трамваев. Кроме того, ведется техобслуживание температурных компенсаторов, ремонт стыков рельс. В период проведения санитарного двухмесячника рабочие очищают пути и прилегающую территорию от мусора.

На балансе предприятия находятся 132 километра трамвайных путей. Из них 70 км с предельным износом.