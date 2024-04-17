Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Метроэлектротранс» заменил в Казани 30 метров рельсов и 105 шпал
Сотрудники «Метроэлектротранса» заменили в Казани рельсы протяженностью 30 метров и 105 поврежденных шпал. О подготовке путей к летнему сезону говорится в телеграм-канале МУП.
Осмотр инфраструктуры проводится по всем маршрутам следования трамваев. Кроме того, ведется техобслуживание температурных компенсаторов, ремонт стыков рельс. В период проведения санитарного двухмесячника рабочие очищают пути и прилегающую территорию от мусора.
На балансе предприятия находятся 132 километра трамвайных путей. Из них 70 км с предельным износом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»