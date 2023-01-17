«Метроэлектротранс» заменил рельсы на ЮВМ
Служба Путевого хозяйства наземного транспорта продолжает ремонт трамвайных путей. Так, за две недели этого года специалисты заменили отрезки рельс на ЮВМ, приварили электросоединения на трамвайных путях на Кировской дамбе и ул.Серова.
Плановый профилактический ремонт специалисты провели на стрелочных переводах, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». Кроме того, эти участки наряду с трамвайными путями очищают от снежных наростов и льда ручным способом и с помощью специальной техники.