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Транспорт
17 января 2023  02:14

«Метроэлектротранс» заменил рельсы на ЮВМ

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Служба Путевого хозяйства наземного транспорта продолжает ремонт трамвайных путей. Так, за две недели этого года специалисты заменили отрезки рельс на ЮВМ, приварили электросоединения на трамвайных путях на Кировской дамбе и ул.Серова.

Плановый профилактический ремонт специалисты провели на стрелочных переводах, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». Кроме того, эти участки наряду с трамвайными путями очищают от снежных наростов и льда ручным способом и с помощью специальной техники.

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