«Метроэлектротранс» временно сократил маршрут казанского трамвая №5а

В Казани на два дня будет сокращен маршрут трамвая №5а. Это связано с переносом трамвайных путей по улице Бурхана Шахиди, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

28 и 29 мая трамвай указанного маршрута будет ходить по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал – ул. Глазунова».

Два дня из движения будет изъят участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова.

Отмечается, что трамвай №5, следующий в обратном направлении, будет следовать по обычному маршруту.

В «Метроэлектротрансе» подчеркивают, что перенос трамвайных путей и остановок ведется для удобства пассажиров.