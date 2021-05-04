Сеть 5G и бескондукторная оплата: «Метроэлектротранс» введет новые сервисы в Казани

— Ренат Равильевич, какие работы сейчас ведутся по строительству второй линии Казанского метрополитена?

— В настоящее время ведутся строительные и подготовительные работы по первому участку второй линии метрополитена Казани, в которую входят четыре станции — «Улица Академика Сахарова», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Юлиуса Фучика».

На станции «Улица Академика Сахарова» возводится монолитная железобетонная конструкция. На сегодня работы выполнены примерно на 30% от плана.

В сторону станции «10-й микрорайон» проводятся работы по проходке тоннелей. То есть левый тоннель ведет проходческий комплекс «Айсылу», здесь проложено 1490 метров из 2220. Правый тоннель ведет проходческий комплекс «Ляйсан», выполнено 890 метров из 2221.

Эксплуатационная длина участка линии от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «Улица Юлиуса Фучика» в двухпутном измерении составит примерно 5,2 километра.

Кроме того, ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станций метрополитена, а именно — тепловых сетей, сетей водопровода и канализации, связи, электроснабжения и газоснабжения. Идет также подготовка участков под строительство станций и устройство объездных дорог.

— Обсуждается проект по организации беспилотного движения в метрополитене Казани. Может ли его реализация начаться в этом году? В чем преимущество автоматического движения и насколько оно безопасно для пассажиров?

— В мире существуют примеры работы беспилотного движения в метро, но в России пока нет нормативной базы для того, чтобы этот проект запустить. Нет соответствующего закона, но испытания могут проводиться. И совместно с компанией «Трансмашхолдинг» планируется проводить испытания на первой линии метрополитена — от станции «Кремлевская» до «Горок» на одном подвижном составе.

Сегодня в Казани самый передовой и безопасный метрополитен в России. Уже установлена система автоведения, когда поезд разгоняется и останавливается автоматически. Но преимущество все равно за машинистом, поскольку он в любой момент может вмешаться в работу, взять управление на себя, если на путях окажется, например, посторонний предмет или пассажир, и остановить поезд. Пока у нас поезда «не видят», так скажем, таких препятствий.

В процессе испытаний по беспилотному движению разрабатывается тоннельная система, на поезда устанавливается дополнительное оборудование, в том числе дистанционное. Идет переход от аналогового сигнала к цифровому. Безопасность пассажиров, конечно, ставится на первое место. Поэтому необходимо, чтобы поезд смог экстренно затормозить и остановиться, если что-то случится на его пути. Это такие умные системы, которые будут внедряться. В России пока такого опыта нет. Казань станет пилотным городом.

— Для того чтобы Казанский метрополитен полностью перешел на беспилотное движение, необходимы новые поезда или достаточно установить специальное оборудование на действующие вагоны?

— Для перехода к беспилотному движению потребуется существенная модернизация как подвижного состава, так и станционного оборудования. На поездах будет осуществляться модернизация системы автоведения (полный уход от аналоговых методов передачи данных к цифровым), визуализации движения поездов, системы контроля путей. Все это выводит безопасность пассажиров на совершенно иной уровень.

На станциях внедряется система контроля падения на путь. Это необходимо для автоматического обнаружения падения людей и предметов с платформы на путь и оперативного реагирования на инцидент.

— Ранее рассматривался вопрос о строительстве трамвайной линии до микрорайона «Салават Купере». От этого проекта пока не отказались?

— От данного проекта не отказались. Но в настоящее время рассматривается несколько вариантов транспортного обслуживания микрорайона «Салават Купере» — это трамвай, метробус и железнодорожное сообщение.

— Планируется ли продление существующих трамвайных маршрутов в Казани?

— В генплане Казани отражено продление трамвайного маршрута от улицы Габишева до Завойского. В прошлом году была проделана большая работа — закольцевали Большое Казанское кольцо. На сегодня это самый длинный кольцевой маршрут в России. Мы ввели дополнительный кольцевой маршрут № 5а ко Дню Республики Татарстан в прошлом году.

— А количество трамваев или троллейбусов на каких-то маршрутах будет увеличено?

— На 5-м маршруте трамвая два месяца назад увеличили количество подвижного состава. Если на каждом кольцевом маршруте № 5 и № 5а было по 16 единиц, то сегодня — по 20 единиц. Кроме того, интервал движения сократился с 7 до 5 минут.

А после продления 4-го маршрута на 1,1 км, от улицы Габишева до улицы Завойского, количество подвижных единиц увеличится с 19 до 21.

Хотим также сообщить казанцам и туристам о том, что сейчас разрабатывается проект «Ночной трамвай» — это аудиоспектакль, который проходит внутри реального трамвая. Каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники, благодаря которым создается полный эффект присутствия. Декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, мимо которых зрители проезжают по ходу движения трамвая.

— Насколько автопарк трамваев и троллейбусов обновлен? Сколько новых единиц необходимо?

— На балансе МУП «Метроэлектротранс» числится 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города.

За последние пять лет предприятием было приобретено 70 единиц трамваев и 100 единиц троллейбусов. Трамвайный парк на данный момент не прошел свой эксплуатационный ресурс. А вот 25 троллейбусов нам необходимо обновить.

Одну линию Казанского метрополитена обслуживают 15 поездов. В прошлом году мы получили от «Метровагонмаша» современный поезд из серии «Москва». Спасибо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за такой подарок.

— А еще такие поезда предполагается приобрести?

— Для расчета потребного количества электропоездов на линии были учтены такие факторы, как безопасность, интервал и скорость движения, а также пассажиропоток, соблюдение установленной продолжительности работы машинистов, оборот поездов по конечным станциям, график ремонта.

В настоящее время парк подвижного состава Казанского метрополитена составляют 15 электропоездов. Из них ежедневно на линии работают 12 поездов, остальные находятся на текущем ремонте и в «горячем» резерве.

Поэтому с учетом всех факторов для эффективной и рациональной работы первой линии Казанского метрополитена количество электропоездов достаточно. А вот при запуске второй линии метро появится необходимость приобретения новых электропоездов.

— Как вы можете оценить качество вагонов трамваев, которые эксплуатируются, есть ли какие-то проблемы в обслуживании?

— Существует много проблем при эксплуатации и обслуживании трамвайных вагонов производства минской компании «Белкоммунмаш». Данные вагоны являются экспериментальными и собирались специально для Казани. К сожалению, что-то из запасных частей и электронного оборудования снято с производства, и у нас нет возможности их заменить, а также приобрести аналог.

На маршрутах города также эксплуатируются трамвайные вагоны производства компании «УралТрансМаш» Екатеринбурга, Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова, ООО «ПК Транспортные системы» Москвы.

У каждой модели подвижного состава есть свои проблемы и недостатки. Даже к самому хорошему дорогому вагону City Star московского производства, приобретенному в 2019 году, много вопросов.

— После периода частых возгораний трамваев в Казани хотели заключить договор с компанией, которая будет проводить их техосмотр. Решился ли этот вопрос?

— Да, были случаи возгорания. Для предотвращения возгорания и повышения пожаробезопасности вагонов было проведено обновление генераторов пожаротушащего аэрозоля. Кроме того, была создана бригада специалистов, в которую вошли квалифицированные электрики и электронщики. В круг обязанностей бригады входит комплексная проверка электрооборудования, а также электронного и крышевого оборудования.

В январе и феврале специализированной организацией был проведен технический осмотр всего подвижного состава трамвайного депо.

— Сколько пассажиров в Казани было перевезено в прошлом году трамваями, троллейбусами и метро? И какие прогнозы по пассажиропотоку на 2021 год?

— За весь период 2020 года перевезли 51 млн человек всеми видами электротранспорта. В частности, 21,5 млн пассажиров перевезли в метрополитене, 17,5 млн — троллейбусами и 12 млн — трамваями. К сожалению, новая коронавирусная инфекция внесла свои коррективы — пассажиропоток в прошлом году упал на 27% по сравнению с 2019 годом, который был для нас очень успешным.

Планируем в этом году перевезти 60 млн человек. Экономика просыпается, идет массовая вакцинация населения. Надеемся, что пассажиры все больше будут пользоваться общественным транспортом.

— Пандемия сказалась на дефиците водителей и кондукторов общественного транспорта. Как сейчас обстоит ситуация?

— Да, пандемия сказалась. На предприятии одна треть сотрудников — водителей и кондукторов — это иностранные граждане. В основном они приезжают к нам на работу из Узбекистана и Таджикистана. Во время пандемии границы были закрыты, и люди, которые уехали к себе на родину, не смогли вернуться. Благодаря поддержке властей Татарстана удалось вернуть на свои рабочие места около 50 человек. В настоящее время не хватает 155 водителей и 241 кондуктора.

— Сколько километров контактных сетей трамвая и троллейбуса будет заменено в этом году в Казани?

— В этом году будет произведена реконструкция 7 км контактной сети трамвая и 11,97 км троллейбуса. То есть всего запланирована реконструкция 18,97 км.

Работы будут проведены на участке Танкового оврага — от петли «Танковая» до улицы Зорге; на улице Гвардейская от улицы Аделя Кутуя до Даурской; от петли «Халитова» — второй спуск на проспект Ямашева; на улице Салимжанова от Назарбаева до улицы Татарстан; на повороте с улицы Несмелова на Кировскую дамбу.

Ежемесячно проводится осмотр и текущий ремонт спецчастей контактной сети трамвая и троллейбуса — автоматических и сходных стрелок троллейбуса, пересечений «трамвай — троллейбус» и «троллейбус — троллейбус», грузовых компенсаторов. Проводятся замеры высоты подвешивания контактного провода и сезонная регулировка его натяжения.

— Планируется ли ввести какие-то новые сервисы для пассажиров?

— Казанский метрополитен первым в России перешел на полностью обновленную автоматизированную систему обслуживания пассажиров. Турникеты станций метрополитена принимают банковские карты «Мир», MasterCard, PayPass, VisaPay. На станциях установлены терминалы по продаже жетонов. Это быстрый, удобный и безопасный способ совершения платежей банковскими картами. В условиях пандемии бесконтактное обслуживание особенно актуально.

В настоящее время тестируются новые методы оплаты — Apple Pay Тransit и Mir Pay, позволяющие оплатить проход в метро даже при разряженном телефоне. Совместно с компанией «Т2 Мобайл» планируется запустить пилотный проект по развертыванию сети 5G на всех станциях метрополитена. Таким образом, Казанский метрополитен станет первым в России, где будет действовать сеть 5G.

При составлении технического задания на закупку нового подвижного состава для наземного транспорта предусматривается такой удобный сервис для пассажиров, как USB-зарядка для телефонов. Эта услуга очень хорошо зарекомендовала себя в новом составе метрополитена «Москва». Кроме того, более 124 единиц наземного транспорта оснащено медиаэкранами, на которых транслируется социальная реклама, а также развлекательный контент.

На четырех трамваях проводится пилотное тестирование системы бескондукторной оплаты проезда. В салонах трамваев установлены специальные считывающие устройства, к которым пассажир прикладывает банковскую карту или электронный проездной билет для оплаты проезда. Реализация бескондукторной системы оплаты позволит быстро и удобно рассчитываться за проезд. Пассажиру не нужно будет искать «мелочь», а при ее отсутствии ждать от кондуктора сдачи.

Эта система автономна — данные о количестве поездок и сумма оплаты передаются с помощью сотовой связи. Водитель в режиме реального времени отслеживает количество пассажиров, оплативших проезд, как на маршруте, так и за смену в целом. В конце смены все данные выгружаются в автоматизированном режиме. Такой терминал не только облегчает процесс оплаты проезда, но и позволяет водителю не отвлекаться от управления транспортом.

После того как система пройдет обкатку на экспериментальных маршрутах, будет решаться вопрос о дальнейшем оснащении специальным оборудованием подвижного состава пассажирского городского транспорта.

Совместно с бескондукторной системой оплаты проезда применяется система учета пассажиропотока для автоматизированного контроля количества вошедших пассажиров и числа проданных билетов. Для подсчета пассажиров в работе системы используются данные с камер видеонаблюдения и специализированные инфракрасные датчики, регистрирующие дверное пространство. Система учета пассажиропотока работает совместно с GPS/ГЛОНАСС-мониторингом. Это позволяет регистрировать вход и выход пассажиров с привязкой к географической местности, чтобы в автоматическом режиме провести анализ эффективности маршрута.

— Какая работа проводится на предприятии по профилактике и борьбе с Covid-19?

— Хочется отметить, что мы одними из первых в городе в конце марта прошлого года, когда был определенный дефицит средств индивидуальной защиты, на своей базе начали шить маски многоразового пользования. За короткий период мы обеспечили масками не только своих сотрудников, но и многие другие организации. И сегодня все работники продолжают соблюдать масочный режим. Перед допуском на работу у сотрудников обязательно замеряется температура. При входе на предприятие, на каждой станции, в местах скопления работников установлены дозаторы с антисептиками для гигиены рук.

На протяжении года продолжаем дезинфицировать все транспортные средства не менее двух раз в день. Во время рабочей смены на конечных остановках салон как наземного, так и подземного транспорта проветривается, обрабатываются дверные ручки, поручни, пластмассовые части спинок сидений, а уже после заезда в депо салон транспорта дезинфицируется полностью.

Кроме того, во второй половине 2020 года всех сотрудников дважды обеспечили полным курсом лекарств для профилактики не только коронавируса, но и ОРВИ. Нам удалось сохранить здоровье работников и снизить до минимума показатель уровня заболеваемости по коронавирусу. В настоящее время число переболевших — 46, что составляет 2,2% от общей численности сотрудников.

Безусловно, одним из важных мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией является вакцинация. После поступления вакцины в наш регион генеральный директор Асфан Галявов первым на предприятии привился от Covid-19 и призвал последовать его примеру. На сегодня на нашем предприятии уже провакцинировано 1242 сотрудника из более чем 2000 работающих.

— Что делается для улучшения социально-бытовых условий на предприятии?

— Ежегодно проводится большая работа по ремонту зданий и сооружений для улучшения рабочих мест и санитарно-бытовых условий. Отремонтированы душевые, гардеробные, комнаты приема пищи, медпункты. Проведен капитальный ремонт в троллейбусных депо № 1 и № 2, в трамвайном депо. Каждый год проводится косметический ремонт общежитий.

У нас предусмотрена ежемесячная дотация на питание в размере 600 рублей каждому сотруднику. Ежегодно для детей работников предприятия приобретаются подарки на Новый год, организуются праздничные мероприятия. Выплачивается матпомощь особо нуждающимся, инвалидам и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Летом организуем отдых для детей сотрудников по льготным путевкам в загородные оздоровительные лагеря Татарстана. А работникам пенсионного и предпенсионного возраста выдаются путевки в санатории.

Наши сотрудники участвуют в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, в организации детского Сабантуя в честь Дня защиты детей, в спортивных состязаниях, например в «Лыжне России».

Сегодня наше предприятие по праву является одним из самых крупных и передовых перевозчиков в Казани. И это, прежде всего, следствие отлаженной системы управления, развития кадрового состава и добросовестной работы всего коллектива.