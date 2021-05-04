«Метроэлектротранс» в Казани за год намерен нарастить пассажиропоток до 60 млн человек

«Метроэлектротранс» за этот год в Казани планирует перевезти троллейбусами, трамваями и в метро 60 млн человек. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам казанского МУП Ренат Залялов.

«Экономика просыпается, идет массовая вакцинация населения. Надеемся, что пассажиры все больше будут пользоваться общественным транспортом», — сказал собеседник информагентства.

По словам Залялова, из-за новой коронавирусной инфекции в прошлом году пассажиропоток упал на 27% по сравнению с 2019-м.

Он уточнил, что в 2020 году всеми видами электротранспорта в Казани перевезли 51 млн человек. В частности, 21,5 млн пассажиров воспользовались услугами метрополитена, 17,5 млн — троллейбусами и 12 млн — трамваями.

На балансе МУП «Метроэлектротранс» числятся 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города. На одной линии Казанского метрополитена работают 15 поездов.