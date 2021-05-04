news_header_top_970_100
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 мая 2021  08:00
Надежда Гордеева

«Метроэлектротранс» в Казани за год намерен нарастить пассажиропоток до 60 млн человек

news_top_970_100

«Метроэлектротранс» за этот год в Казани планирует перевезти троллейбусами, трамваями и в метро 60 млн человек. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам казанского МУП Ренат Залялов.

«Экономика просыпается, идет массовая вакцинация населения. Надеемся, что пассажиры все больше будут пользоваться общественным транспортом», — сказал собеседник информагентства.

По словам Залялова, из-за новой коронавирусной инфекции в прошлом году пассажиропоток упал на 27% по сравнению с 2019-м.

Он уточнил, что в 2020 году всеми видами электротранспорта в Казани перевезли 51 млн человек. В частности, 21,5 млн пассажиров воспользовались услугами метрополитена, 17,5 млн — троллейбусами и 12 млн — трамваями. 

На балансе МУП «Метроэлектротранс» числятся 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города. На одной линии Казанского метрополитена работают 15 поездов.

Метроэлектротранс
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное