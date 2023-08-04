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«Метроэлектротранс» составил топ самых забываемых вещей в казанском метро
Зонты, гаджеты, зарядки и банковские карты составили тройку наиболее часто забываемых вещей в казанском метро. При этом мужчины забывают вещи в два раза чаще, чем женщины. Статистикой в своем телеграм-канале поделился МУП «Метроэлектротранс».
Также в вагонах часто находят одежду, ключи, очки, ювелирные украшения. При этом частота обнаружения некоторых вещей меняется в зависимости от сезона: зимой в топе шапки и варежки, летом — солнечные очки и панамы.
Как правило, находки обнаруживаются на конечных станциях.
«Если вы сами обнаружите забытый кем- то предмет, следует обратиться к дежурному по станции и передать работнику метро — сотруднику полиции, инспектору по досмотру или дежурной по станции потерянную вещь. „Потеряшки“ хранятся на станции, где они были забыты», — объяснили в МУП.
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