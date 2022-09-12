«Метроэлектротранс» предложил увеличить штраф для безбилетников до 3,6 тыс. рублей

Генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков предложил увеличить штраф за безбилетный проезд до 3,6 тыс. рублей. Об этом он заявил на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В порядке законодательной инициативы предлагаем внести изменения в статью 5.1 Кодекса РТ об административных правонарушениях в части увеличения размера административного штрафа с 300 до 3600 рублей. Это стократный размер оплаты проезда», — сказал докладчик.

Кроме того, Абдулхаков предложил создать специальный муниципальный орган с полномочиями для наложения штрафов за безбилетный проезд.

«Один из вопросов, который волнует всех перевозчиков, — безбилетный проезд пассажиров. На сегодня практически исключается такая мера воздействия на безбилетников, как денежные штрафы», — подчеркнул он.

Руководитель предприятия добавил, что контролеры, уличив пассажира в безбилетном проезде, должны предложить ему оплатить проезд или покинуть транспорт.

При этом, по его словам, если человек отказывается это делать, единственный вариант — попросить водителя остановиться и не продолжать движение до тех пор, пока безбилетник не выйдет или не расплатится. «Однако это может привести к затруднению движения и созданию пробок», — заметил Абдулхаков.

Член экспертного совета при комитете — управляющий зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков согласился с тем, что необходимо штрафовать безбилетников — «другого варианта нет».

«Мы штрафовали за отсутствие маски до 30 тыс. рублей. Мне кажется, 3600 рублей недостаточно. Чтобы остановить подобные вещи, таких хулиганов, предлагаю установить штраф 30 тыс. рублей — так же, как и за маски. Эта сумма более адекватная», — отметил он.