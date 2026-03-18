Метроэлектротранс откачивает воду с трамвайных линий круглосуточно

В связи с потеплением и интенсивным таянием снега специалисты МУП «Метроэлектротранс» ведут работы по предотвращению затопления трамвайных линий. Для отвода талой воды оборудованы системы водоотведения у 66 стрелочных переводов, девяти разворотных колец и узлов, а также на 20 участках, где регулярно происходит подтопление путей, сообщает официальный сайт Казани.

Круглосуточно проводится откачка воды с рельсов и очистка ливневой канализации вдоль трамвайных маршрутов. Аварийные бригады оперативно реагируют на заявки диспетчеров и водителей.

Ранее в столице Татарстана был запущен комплекс превентивных мер для снижения рисков весеннего половодья. Подготовка началась ещё осенью: сейчас продолжается расчистка ливнёвок, водоотводных каналов и прибрежных зон.

Управляющие компании заблаговременно подготовили технику и создали мобильные группы для быстрого реагирования. В МУП «Водоканал» подтвердили готовность гидротехнических сооружений, аварийных бригад и объектов к работе в условиях паводка.

Всем ответственным службам поручено своевременно очищать кровли от снега и ежедневно проверять состояние ливневой канализации.