Происшествия 15 марта 2026 19:28

Метроэлектротранс опроверг сообщения о гибели пешехода из‑за оборвавшегося троса

В соцсетях распространилась информация, что в Казани на улице Пушкина пешехода ударило током оборвавшимся тросом троллейбуса и он скончался. В МУП «Метроэлектротранс» заявили, что эта информация не соответствует действительности.

По данным предприятия, утром в 9.08 на перекрестке улиц Пушкина и Профсоюзной в сторону Речного порта у троллейбуса оборвалась изношенная оттяжка контактной сети. В результате инцидента пострадал пешеход.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили его в больницу. После обследования выяснилось, что госпитализация не требуется – мужчину отпустили домой.

