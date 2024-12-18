«Метроэлектротранс» объяснил причину отключения света на одной из станций метро

Сегодня на станции метро «Проспект Победы» в Казани на несколько минут погас свет.

Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», кратковременное исчезновение напряжения в сети освещения произошло из-за переключений в городской электрической сети. Вероятно, на данном участке проводили работы сотрудники «Казанских электрических сетей».

«На оборудовании станции это не отразилось, оно функционирует исправно. Перебой в сети оперативно устранили», – добавили в пресс-службе «Метроэлектротранса».