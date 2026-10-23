Метроэлектротранс назвал причину сбоя в движении поездов в казанском метро

Сбой в работе поездов казанского метро прокомментировали в Метроэлектротрансе. В МУП рассказали, что по техническим причинам поезд, следовавший по маршруту № 8, высадил пассажиров на станции «Козья Слобода» и был отправлен при помощи вспомогательного поезда в тупик на станцию «Авиастроительная».

В Метроэлектротрансе назвали причину случившегося сбоя: проблема возникла в поездной аппаратуре и в программном обеспечении, из-за чего было принято решение временно убрать состав с линии. Ночью специалисты будут устранять причину неисправности поезда.