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Происшествия 23 октября 2026 10:37

Метроэлектротранс назвал причину сбоя в движении поездов в казанском метро

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Сбой в работе поездов казанского метро прокомментировали в Метроэлектротрансе. В МУП рассказали, что по техническим причинам поезд, следовавший по маршруту № 8, высадил пассажиров на станции «Козья Слобода» и был отправлен при помощи вспомогательного поезда в тупик на станцию «Авиастроительная».

В Метроэлектротрансе назвали причину случившегося сбоя: проблема возникла в поездной аппаратуре и в программном обеспечении, из-за чего было принято решение временно убрать состав с линии. Ночью специалисты будут устранять причину неисправности поезда.

#МУП Метроэлектротранс #казанское метро #казанский метрополитен
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