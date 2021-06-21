«Метроэлектротранс» начал полную проверку всех трамваев в Казани

«Метроэлектротранс» начал плановую проверку подвижного состава. Из-за проводимых работ интервалы движения трамваев в Казани увеличены до 10–15 минут, сообщили в МУП.

«В социальных сетях пассажиры публикуют ролики, присылают обращения на предприятие и в мэрию Казани. Пассажиры просят улучшить качество обслуживания. Лето, пассажиропоток снижен, поэтому было принято решение провести полное обследование подвижного состава», — отметили в ведомстве.

Специалисты проводят все необходимые технические работы и испытания. После этого будут приняты решения о необходимом ремонте или покупке запчастей.