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Метроэлектротранс Казани: задержки поездов из-за инцидента в метро не было
Сегодня «Татар-информ» опубликовал материал, в котором рассказал со слов очевидца, что в казанском метро на станции «Площадь Тукая» мужчине стало плохо.
К материалу прилагалось видео, в котором видно, как другие пассажиры вынесли пострадавшего из вагона.
Очевидец сообщил агентству, что поезд на несколько минут отклонился от графика.
Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротрансе Казани, пассажира действительно вывели на платформу, где ему стало легче, однако этот случай не сказался на движении поездов. Составы двигались без задержки и без изменений в графике.
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