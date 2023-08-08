Метроэлектротранс Казани: задержки поездов из-за инцидента в метро не было

Сегодня «Татар-информ» опубликовал материал, в котором рассказал со слов очевидца, что в казанском метро на станции «Площадь Тукая» мужчине стало плохо.

К материалу прилагалось видео, в котором видно, как другие пассажиры вынесли пострадавшего из вагона.

Очевидец сообщил агентству, что поезд на несколько минут отклонился от графика.

Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротрансе Казани, пассажира действительно вывели на платформу, где ему стало легче, однако этот случай не сказался на движении поездов. Составы двигались без задержки и без изменений в графике.