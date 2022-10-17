METRO возобновил работу после технического сбоя в IT-системе

Торговые центры METRO и интернет-магазин компании возобновили работу после сбоя в IT-системе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ретейлера в России.

«METRO наблюдала временные технические сбои в IT-структуре. В данный момент торговые центры METRO работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент клиенты могут беспрепятственно делать покупки через приложение и витрины партнеров. В компании добавили, что причины произошедшего выясняются.

Накануне торговые центры и интернет-магазин временно приостановили работу из-за перебоев внутренних систем в международной IT-структуре в ряде стран группы.