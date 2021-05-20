Метро до Казани, 130 тыс. жителей и экотуризм: каким будет Лаишевский район через 10 лет

Про инфраструктуру и жилье: миллион «квадратов» до 2030 года и борьба с маятниковой миграцией

— Ильдус Фатихович, ваш район занял одно из лидирующих мест в республике по вводу жилья в прошлом году. В чем причина успеха в этой сфере?

— Мы строим очень много жилья, по итогам 2020 года объем составил более 193 тыс. квадратных метров. Это четвертое место в республике после Казани, Пестрецов и Набережных Челнов. На этот год мы поставили план по жилью на 160 тыс. «квадратов» и уже сейчас сдали более половины от этого показателя.

Примерно треть сдаваемого жилья в районе — это высотные многоквартирные дома. Думаю, что аналогичные темпы в этой сфере сохранятся у нас в ближайшее десятилетие. В целом до 2030 года мы намерены сдать более 1 млн квадратных метров жилья, резерв земли под эти проекты есть.

— Много жилья — это хорошо, но что с инфраструктурой?

— Вопрос инфраструктуры, конечно, есть. Наша цель не только в строительстве жилья, но и в гармоничном развитии сопутствующих объектов — школ, больниц, коммунальной сферы и т.д. — того, что создает комфортную жизнь людей. В этом отношении есть вопросы, через наши соцсети мы находимся в режиме постоянной связи с населением, чтобы знать, где и какие проблемы возникают. В первую очередь речь идет о нехватке школ, детсадов, хороших дорог.

Но это и неудивительно в ситуации, когда мы так активно строим. В среднем в год население района растет на 5-6 тыс. человек, и в основном это дети школьного и дошкольного возрастов. Для этого мы ежегодно строим и сдаем новые школы и детские сады, сейчас мы взялись за этот вопрос максимально плотно, чтобы убрать дефицит таких объектов. В этом году к сентябрю у нас откроется новый детский сад в Державино и новая современная школа в селе Усады. К концу десятилетия мы ожидаем роста населения Лаишевского района до 128 тыс. человек.

Еще одна проблема, связанная с активным ростом, — нагрузка на транспортную инфраструктуру. Люди переезжают к нам из Казани, но продолжают ездить в столицу на работу. Каждый день с утра и под вечер дороги перегружены. Поэтому перед нами стоит цель создавать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места здесь, в районе. Это позволит нашим жителям не ездить в город на постоянной основе и снизит маятниковую миграцию населения.

Про метро: «Это самый эффективный транспорт, мы неизбежно придем к его созданию»

— Ранее вы говорили о желании связать район с Казанью с помощью новой ветки метрополитена. Эта идея еще в силе? Насколько она реалистична?

— Мы от этого не отказываемся. Потому что необходимость в транспортном развитии района есть и будет только расти. Самый эффективный вид транспорта — это метро, в нашем случае его наземная разновидность. Это недорогой и доступный способ быстро добраться до города и обратно. Никакая дорога не сравнится с метро по эффективности, на дороге всегда будет возникать «бутылочное горлышко», где образуются пробки на въезде с пригородом.

Наша идея не нова — в развитых странах часто используют метрополитен для связи жилых пригородов с мегаполисами. Лаишевский район является точкой притяжения для людей, и этот тренд продолжится. Поэтому рано или поздно мы придем к вопросу создания линии метро.

Трасса М-12: новые рабочие места для местных жителей и выход РТ на глобальные рынки

— В Лаишевском районе сейчас идет активная работа по созданию моста через Волгу, который станет частью новой трассы М-12. Как этот проект повлияет на жителей района?

— Экономический анализ проекта был очень серьезным. Традиционно при создании таких масштабных инфраструктурных объектов у местных жителей возникают вопросы. Я лично провел 42 встречи с людьми, была создана рабочая группа по этой теме. Проводилось множество экспертиз, по их итогам в проект внесли корректировки. Сегодня он соответствует всем нормативам.

Для района трасса М-12 имеет большое значение — это развитие производств, приток инвестиций. Ведь трасса будет проходить в непосредственной близости от наших зон развития — промплощадки „Смарт-сити“ и ОЭЗ „Иннополис“. Сейчас там уже есть заявки от предприятий из Москвы, Петербурга, Турции, Германии. Трасса М-12 позволит выйти нам на глобальные рынки.

Это развитие экономики района и всей республики. Для наших жителей также есть весомые преимущества: появление трассы приведет к созданию новых рабочих мест, росту торговли, услуг и других сфер жизни людей.

Что касается ОЭЗ, то она получит существенное конкурентное преимущество благодаря М-12. По нашим оценкам, экономическая зона позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест, привлечь 30-40 новых резидентов в ближайшие несколько лет. Напомню: в нашей ОЭЗ действуют серьезные налоговые преференции. Например, налог на имущество 0%, транспортный налог 0%, аренда земли 0%, налог на прибыль всего 2%. Плюс быстрое подключение к электричеству, водо- и газоснабжению. То есть созданы одни из лучших условий для ведения бизнеса.

Про пандемию и коронакризис: «Завершили год в плюсе по экономике, сейчас работаем над вакцинацией населения»

— Как район пережил пандемию коронавируса? Прошлый год запомнился локдауном, переводом людей на «удаленку» и рядом ограничений. Насколько это сказалось на жизни вашего района?

— Несмотря на фактор пандемии, мы завершили прошлый год со знаком плюс. В структуре нашей экономики более 80% занимают крупные предприятия. В период пандемии все они продолжали свою работу. Продолжалась работа в строительстве и сельском хозяйстве.

В этой ситуации больше всего пострадал малый и средний бизнес. Их доля в структуре не такая высокая, но они играют важную роль в повседневной жизни людей: это торговля, общепит, сфера обслуживания, транспортные перевозки и так далее. Но если говорить в целом, то по налогам и ВВП район завершил 2020 год в положительной зоне.

— По словам специалистов, закончить пандемию сможет только вакцинация населения. Как этот процесс продвигается у вас в районе? Какова доля тех, кто уже сделал прививку?

— Мы держим этот вопрос на постоянном контроле, темп вакцинации находится на среднем уровне по республике. Мы видим, что многие люди сомневаются, наслушавшись фейков. Поэтому нам нужно донести достоверную информацию о преимуществах вакцинации до каждого жителя района.

Каждый день на районных совещаниях я поднимаю этот вопрос, чтобы руководители предприятий и компаний информировали свои коллективы о возможности получения прививки. Я и сам вакцинировался, чтобы на личном примере показать — это безопасный и эффективный метод борьбы с пандемией. Только прививка, других путей выхода нет.

Летний сезон: многоуровневые парковки на «Камском море», зона отдыха на Семруке и глэмпинги на Каме

— В республику уже пришло полноценное лето, вскоре туристы поедут на «Камское море». Что нового их ждет в этом году, какие прогнозы по турпотоку? Как в целом будет организована туристическая жизнь района в этом году?

— Мы ожидаем большого потока отдыхающих. Значит, вновь вырастет транспортная нагрузка, особенно у побережья «Камского моря». Сейчас мы ищем земельные участки для создания новых многоуровневых парковок, инвестор для проекта уже есть.

Что будем делать в этом году? Мы учли мнение местных жителей, которые жаловались на машины туристов — зачастую они просто блокировали выезд людей из домов. В результате мы ввели запрет на парковку в прибрежной зоне, где проблема стоит особенно остро.

Что касается пляжа, сейчас его передали в ведение муниципалитета. Сейчас распределяем торговые места и готовим все необходимое для старта летнего сезона. Для отдыхающих обеспечим чистоту, порядок и весь спектр услуг для создания комфорта.

— Одним из туристических объектов в районе является деревня Семрук, созданная для популярного телесериала. Периодически звучат мнения о необходимости привлечения инвесторов на этот объект, чтобы развивать его в дальнейшем. Как ситуация складывается на сегодняшний день?

— Над этим объектом мы работаем вместе с командой Наталии Фишман-Бекмамбетовой, сейчас готовим заявку в федеральную программу развития малых городов. До конца мая процесс должен завершиться. По данной программе предусмотрено выделение средств на развитие общественных пространств. В рамках проекта также планируем перевести часть земель лесного фонда, чтобы создать там новую зону отдыха и сопутствующую инфраструктуру.

Мы нашли инвестора, первоочередной задачей сейчас является обследование и укрепление построек Семрука. Ведь изначально это декорации, и они создавались как временный объект. Несмотря на это, Семрук имеет ключевое преимущество: была мощная реклама, вышел фильм и люди знают о существовании этой деревни. В течение одного-двух лет мы планируем развить этот проект, чтобы он стал еще одной точкой притяжения туристов и отдыхающих.

— Какие еще направления туризма вы намерены развивать?

— Одним из популярных трендов становится новая разновидность экотуризма — глэмпинг. Это палаточный туризм, сочетающий пребывание на природе с повышенным комфортом и различными сервисами. Для этого у нас все есть: красивая природа, наличие сразу двух рек и близость к Казани.

Наши проекты по развитию глэмпингов вошли в число лучших по республике: площадки неподалеку от берега Камы. К их воплощению в жизнь мы приступим уже в этом сезоне.

— Спасибо за интервью!