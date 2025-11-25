Метрика о рождении академика Лаврентьева в Казани представлена на выставке в Новосибирске

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Ценный документ из Госархива Татарстана – копия метрической записи о рождении академика Михаила Лаврентьева – стал ключевым экспонатом на межархивной выставке в Новосибирске, открывшейся во второй половине ноября. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления Госкомитета РТ по архивному делу.

«В выставочном зале госархива Новосибирской области представлен фундаментальный документ, хранившийся в Казани, – метрическая запись, фиксирующая рождение будущего академика. Этот уникальный артефакт, наряду с другими материалами из Татарстана об учебе Лаврентьева и жизни его семьи, позволил создать полную картину ранних, казанских лет жизни ученого, с которых начался его путь в науку», – рассказали в пресс-службе.

Михаил Алексеевич Лаврентьев – советский математик и механик, основатель Сибирского отделения РАН и Академгородка. Он родился 19 ноября в Казани, в этом году отмечается 125 лет с этой даты.

20 ноября Госархивы Татарстана и Новосибирской области подписали договор о передаче копий архивных документов, связанных с жизнью академика Лаврентьева.

«Передача копий таких документов – не просто формальность. Это акт воссоединения истории. Мы буквально передали Новосибирску «свидетельство о рождении» человека, чьи воля и гений дали жизнь сибирской науке», – сообщила начальник отдела по исполнению запросов генеалогического характера Госархива РТ Лилия Назыпова.

В ходе визита делегации из Татарстана в Новосибирскую область состоялся обмен профессиональным опытом и изданиями. Директор госархива Новосибирской области Дмитрий Симонов передал казанским коллегам книгу «Хранители вечности» об истории архивной службы.