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Методистка КФУ Валиева в этом году стала лучшим учителем татарского языка в России
Первое место во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литература-2024» заняла педагог из Москвы, методист Казанского федерального университета Альбина Валиева. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.
Конкурс проходил в Казани с 19 по 22 марта. Каждому из преподавателей нужно было провести полноценный открытый урок, классный час, мастер-класс и педагогическую мастерскую. В финале 152 учителя отвечали на вопросы министра образования Татарстана Ильсура Хадиуллина, а также родителей, учеников и журналистов.
Валиева преподает татарский язык в московской школе №1186 имени Мусы Джалиля и в Институте Каюма Насыри Казанского федерального университета. Кроме того, она является организатором и преподавателем языковых курсов в Москве и Подмосковье.
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