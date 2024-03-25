Методистка КФУ Валиева в этом году стала лучшим учителем татарского языка в России

Первое место во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литература-2024» заняла педагог из Москвы, методист Казанского федерального университета Альбина Валиева. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

Конкурс проходил в Казани с 19 по 22 марта. Каждому из преподавателей нужно было провести полноценный открытый урок, классный час, мастер-класс и педагогическую мастерскую. В финале 152 учителя отвечали на вопросы министра образования Татарстана Ильсура Хадиуллина, а также родителей, учеников и журналистов.

Валиева преподает татарский язык в московской школе №1186 имени Мусы Джалиля и в Институте Каюма Насыри Казанского федерального университета. Кроме того, она является организатором и преподавателем языковых курсов в Москве и Подмосковье.