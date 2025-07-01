Методика зеленодольского лицея № 9 получила признание в России и за рубежом

Фото: пресс-служба АСООиАСПП

Сегодня в ходе онлайн-совещания члены Ассоциации «Содружество образовательных организаций имени А.С. Пушкина и педагогов» в России и за рубежом подвели итоги двухлетней работы. Об этом сообщает пресс-служба АСООиАСПП.

Ассоциация, учрежденная лицеем № 9 им. А.С. Пушкина г. Зеленодольска, объединяет 67 российских и зарубежных учреждений образования, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Турции, Туркменистана, Киргизии, Армении и других стран.

«Наше содружество – это возможность объединиться для сохранения наследия великого поэта. Оно помогает нам передавать нашим детям ценности, которые становятся их жизненными ориентирами и проводниками во взрослую жизнь. В своих произведениях Пушкин учит нас быть преданным Родине, любить и беречь своих близких, держать слово, доводить дело до конца и быть полезным для общего дела. Эти ориентиры ведут нас в образовательной и воспитательной работе», – отметила в своем выступлении директор Лицея №9 им. А.С. Пушкина, руководитель Ассоциации «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» Алия Шагаева.

Результатом совместных усилий членов Ассоциации стало проведение в 2024-2025 годах ряда мероприятий всероссийского и международного уровней по формированию единой образовательной среды по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей через наследие А.С. Пушкина.

Как отметила Шагаева, на первом этапе своей работы члены Ассоциации создали организационно-методическую модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина. Смысловым ядром системы стала методика под условным названием «Педагогика А.С. Пушкина», которая была разработана коллективом педагогов лицея №9 им. А.С. Пушкина г. Зеленодольска и зарегистрирована в качестве объекта авторского права.

Фото: пресс-служба АСООиАСПП

В 2025 году члены Ассоциации стали внедрять эту модель в своих образовательных организациях под девизом, который встречает на входе зеленодольского лицея №9, – «Здесь формируется человек! Входите с любовью и ответственностью!».

Эта работа сопровождалась образовательными стажировками, где учителя пушкинских школ обменивались педагогическими технологиями и посещали места, в которых останавливался А.С. Пушкин.

Благодаря тесному взаимодействию между школами коллективы побывали в Казани, Ярославле, Санкт-Петербурге, Минске, Мозыре, Бобруйске, Бресте, Грозном, Махачкале, Владикавказе, Стамбуле. Для участников стажировки проводились экскурсии по Пушкинским местам, происходил обмен методическими практиками на территории школ и республик.

За два года работы Ассоциация провела ряд значимых образовательных событий: для руководителей и преподавателей два ежегодных международных форума «От наследия А.С. Пушкина к педагогической науке», просветительские сессии «А.С. Пушкин и его педагогические взгляды».

Стало традицией собираться на заключительный урок литературы 11-х классов. Это не просто формальное завершение учебного курса, а кульминация духовно-нравственного воспитания средствами ценностно ориентированной образовательной среды.

Итогом отмеченных выше встреч стали сборники методических пособий, в том числе «Друзья мои, прекрасен наш союз!: от наследия А.С. Пушкина к педагогической науке».

Чтобы показать красоту нравственных идеалов для учеников Пушкинских школ, Ассоциация организовывает ежегодный «Онегинский бал» и театральный конкурс-фестиваль «Болдинская осень».

Стал интересным формат проведения Ассоциацией конкурса проектов и методических пособий «Пушкинский патент». В нем участвуют ученики, которые представляют свои разработки, направленные на популяризацию пушкинского наследия. По итогам они получают свидетельства об авторских правах на свои методические разработки, изобретения и могут их внедрять в своих школах.

Фото: пресс-служба АСООиАСПП

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне был запущен международный конкурс-фестиваль медиапроектов «Мой друг! Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!». В нем участвуют школьные медиацентры из российских регионов, Белоруссии, Кыргызстана, Турции и других зарубежных стран, презентуют контент патриотической тематики в номинациях «Интернет», «Радио», «Телевидение», «Пресса». Сейчас портфолио конкурсантов проходят оценку жюри. Итоги заочного этапа конкурса будут объявлены в июле. Его победители сразятся в очном туре, который состоится в ноябре в Бресте.

В 2025-2026 учебном году Ассоциация откроет новый цикл своей деятельности и продолжит проведение образовательных, культурных и просветительских мероприятий с участием педагогов и учеников школ имени А.С. Пушкина.

Напомним, в 2023 году лицей №9 имени А.С. Пушкина г. Зеленодольска получил статус федеральной инновационной площадки по реализации проекта «Наследие А.С. Пушкина как основа модели формирования, сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации».

Члены Ассоциации «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» являются его соисполнителями. Также партнерами по реализации проекта стали вузы имени А.С. Пушкина: Брестский государственный университет (г. Брест), Государственный институт русского языка (г. Москва), Ленинградский государственный университет (г. Санкт-Петербург), ИФМК КФУ, МПГУ.