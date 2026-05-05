Методичность Гатиятулина, нефарт Разина: за счет чего «Ак Барс» был сильнее «Металлурга» в полуфинале Кубка Гагарина

Анвар Гатиятулин и Андрей Разин – два антипода, наставники КХЛ с совершенно разным темпераментом. В полуфинальной серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» сошлись не только разные команды, но и две по-своему успешные тренерские модели. «ТИ-Спорт» разбирает, как различия в подходах тренеров повлияли на исход серии и вывели «Ак Барс» в финал.





«Ак Барс», вопреки скептикам, выбил путевку в финал Кубка Гагарина – 2025/26

Полуфинальная серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Металлургом» стала неожиданностью для многих скептиков. Перед стартом раунда от татарстанцев такой прыти почти никто не ждал. Однако команда Анвара Гатиятулина не просто переиграла коллектив Андрея Разина, но и показала, что готова бороться за Кубок.

За последние три года казанцы уже во второй раз приблизились к четвертому титулу в истории клуба. Впрочем, говорить о победе пока рано, впереди решающая стадия сезона – финал. Тем не менее уже сейчас стоит отдать должное «Ак Барсу» и отметить работу команды Анвара Гатиятулина.

В прошлом году многие эксперты упрекали наставника «Ак Барса» в излишней мягкости и дипломатичности по отношению к игрокам. С одной стороны, существует мнение, что российские хоккеисты к такому подходу не привыкли. С другой – это современная модель управления, которая, как показывает нынешний сезон, оказывается более эффективной, чем жесткий стиль, в выстраивании рабочих и долгосрочных отношений.

На данный момент «Ак Барс» уже вышел в финал Кубка Гагарина сезона-2025/26. Во второй полуфинальной паре до определения соперника остался один матч: счет в серии между «Локомотивом» и «Авангардом» – 3:3.

Команда Гатиятулина наращивала силу и выдает мощь на финише

«Ак Барс» провел регулярный сезон неровно: старт ознаменовался громким провалом с десятиматчевой серией поражений, а по ходу чемпионата команда еще несколько раз пробуксовывала. Однако, как марафонец на длинной дистанции, Анвар Гатиятулин методично выстраивал игру по кирпичикам.

Заметный прогресс проявился после усиления тренерского штаба: к работе подключился один из лучших специалистов по большинству в лиге – Константин Шафранов. В итоге казанцы вышли в лидеры по реализации большинства и в целом прибавили в игре в неравных составах.

Татарстанцы усилились и точечно перед дедлайном: в команду пришли Александр Хмелевский и Нэйтан Тодд, оба усилили игру в атаке.

При этом у Анвара Гатиятулина нет ни «лишних» игроков, ни выраженной зависимости от отдельных лидеров или так называемых звезд. Все четыре звена у «Ак Барса» сопоставимы по уровню, сбалансированы, и у каждой тройки – свой четкий функционал.

Состав в целом выглядит мастеровитым, и этот уровень особенно проявляется в матчах плей-офф. При этом каждый игрок понимает и принимает свою роль, строго действуя в рамках задания. Это во многом заслуга главного тренера. Впрочем, по ходу сезона сам Гатиятулин признавал: после перестройки не все сразу приняли новые роли и сумели быстро к ним адаптироваться.

В команде Гатиятулина каждый получил свою роль

Дмитрий Яшкин спокойно действует в третьем звене вместе с Михаилом Фисенко и Григорием Денисенко. В текущем розыгрыше на счету 33-летнего форварда 10 (7+3) очков.

Алексей Пустозеров, несмотря на то что большую часть регулярного чемпионата провел в запасе, в плей-офф уже отметился четырьмя шайбами, играя в четвертом звене. Митчелл Миллер при этом успевает эффективно подключаться к атакам без ущерба для обороны. В паре с Никитой Лямкиным американский защитник формирует надежный тыл команды.

Кирилл Семенов, как и прежде, стабилен и полезен на площадке. Один из лучших отрезков сезона проводят Александр Барабанов и Артем Галимов: оба забивают ключевые шайбы в плей-офф, хотя в регулярном чемпионате не сразу вошли в игру.

Тимур Билялов, получивший травму за месяц до старта турнира, успел восстановиться. В нынешнем плей-офф он провел 12 матчей, отразив 93,6% бросков при коэффициенте надежности 2,07. Без преувеличения, это его лучший плей-офф в карьере.

«По ходу сезона мы предлагали ребятам новые роли и делали акцент именно на построении команды, потому что очень многое зависит от командной игры. И считаю, что в плане лидерских качеств мы сделали шаг вперед. Двигаемся в этом направлении», – рассказал после решающей игры в Магнитогорске наставник «Ак Барса».

На сегодняшний день команда Анвара Гатиятулина практически лишена слабых мест и уже не напоминает тот разобщенный коллектив прошлого сезона. По ходу регулярного чемпионата казанцы постепенно набирали уверенность и к плей-офф вышли на пик формы, хотя проблем со стабильностью в течение сезона хватало.

При этом перед полуфиналом именно «Ак Барс» многим казался менее устойчивым психологически. У наставника магнитогорцев Андрея Разина уже был успешный кубковый опыт, а состав «Металлурга» после победного сезона-2023/24 не претерпел серьезных изменений.

К тому же перед сезоном магнитогорская команда усилилась несколькими опытными игроками. Однако ни паники, ни мандража у казанцев не было. Напротив – уверенность и движение вперед напролом.

Тренерский просчет Разина или нефарт?

«Металлург» действительно выглядел мощной силой, сметавшей соперников по ходу регулярного чемпионата. И, признаться честно, не боялись этой команды в КХЛ, наверное, только сумасшедшие. Именно на коллектив Андрея Разина, как на один из самых стабильных, делались высокие ставки в Кубке Гагарина.

При этом нельзя сказать, что у «Магнитки» в нынешнем сезоне был очень сильный состав. В коллективе было собрано немало молодых ребят. Магнитогорская команда играла в быстрый, атакующий и яркий хоккей, который поставил своим подопечным Андрей Разин. После пятой игры с «Ак Барсом» наставника «Металлурга» спросили о его умении доверять молодежи, на что Разин ответил довольно четко:

«Я не доверяю молодежи. Если молодой игрок сильнее старого, среднего, пенсионера – он выходит играть. Все по спортивному принципу. Это мой принцип: кто сильнее, тот играет» – заявил специалист во время одной из пресс-конференций.

Стоит отметить, что за «Металлургом» в этом сезоне было действительно интересно наблюдать. Однако в решающей стадии чемпионата команде чего-то не хватило. По ходу серии с «Ак Барсом» Андрей Разин не раз отмечал, что его команде где-то не повезло и не хватило фарта. При этом обвинить свою команду в несостоятельности или недонастрое он просто не мог – это было бы несправедливо.

Впереди у «Магнитки» много работы

Перед дедлайном «Магнитка», в отличие от большинства клубов КХЛ, не сделала ни одного усиления. Более того, в Магнитогорске расстались с бывшей звездой НХЛ Евгением Кузнецовым, который, перейдя в «Салават Юлаев», заметно прибавил к концу регулярного чемпионата. В плей-офф он фактически на своем горбу дотащил уфимскую команду до четвертьфинала.

Решение не усиливать состав Андрей Разин принял, чтобы не нарушать сыгранные сочетания. Возможно, именно это и стало одним из тактических просчетов тренерского штаба.

Известно пока одно: в предстоящее межсезонье «Металлург» ждет серьезная перестройка. Многие игроки покинут команду. Накануне стало известно, что голкипер Илья Набоков, ранее признававшийся самым ценным игроком плей-офф-2023/24 в составе «Магнитки», продолжит карьеру вне клуба. Вероятно, команду покинет и Роман Канцеров.

Впереди у Андрея Разина много работы – составу требуется усиление практически по всем позициям. Контракт 52-летнего специалиста с «Металлургом» рассчитан еще на два сезона, так что время на перестройку у него есть.

При этом нынешний сезон в неудачные для магнитогорской команды записать нельзя. «Металлург» завоевал Кубок Континента, стал победителем регулярного чемпионата и, как ни крути, – полуфиналист розыгрыша Кубка Гагарина.