«Метод бутерброда или американская система?»: неудобные вопросы об изучении языков

Как учить с детьми татарский, русский и другие языки? На эти вопросы ответила декан Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, профессор, доктор педагогических наук Резеда Фаилевна Мухаметшина.

Резеда Мухаметшина ответила на вопросы, как учить с детьми татарский, русский и другие языки

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Моя дочь учится говорить, и мы разговариваем с ней только по-татарски. Надеемся, что русский язык она сможет выучить в детском саду, на детской площадке и т.д. Насколько этот путь правильный? Не нужно ли подготовить ребенка и говорить с ним на русском?»

Самое главное в языковом развитии – это среда. Очень важно, чтобы маленький ребенок начал говорить на родном языке. Он должен говорить «әни», а не «мама». Когда он пойдет в детский сад, в школу, он может называть вас «мамой». Но чувство родины, чувство дома все равно будет связано со словом «әни”. Еще Константин Дмитриевич Ушинский писал, что с ребенком обязательно нужно разговаривать на родном языке, потому что родной язык – это часть души народной. Может прозвучать пафосно, но это действительно так – родной язык определяет сопричастность ребенка к народу, к которому он принадлежит.

Некоторые родители мыслят очень практично. Они говорят: «А где понадобится татарский язык?» Ведь все делопроизводство, обучение ведется на русском языке. И они отказываются от родного языка в пользу русского. Я считаю, что это преступление.

Приведу пример. Я знакома с Екатериной Протасовой – доктором педагогических наук, доцентом отделения современных языков Хельсинкского университета. Оказывается, у нее татарские корни. Ее родители переехали в советские годы и посчитали, что ребенку нужна адаптация. И даже имя дали ей русское. Хотя родители могли бы объяснить, что поступили так для ее блага – такие были сложные времена. И все же она была обижена на родителей. Она задавалась вопросом: «Почему они лишили меня права на родной татарский язык?» Она считает, что если бы они говорили с ней на двух языках, сегодня она была бы более успешной, могла бы найти общий язык с представителями тюркской культуры.

Родной язык определяет сопричастность ребенка к народу, к которому он принадлежит Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Когда родители самостоятельно принимают решение, что их ребенку татарский язык не пригодится, они поступают очень легкомысленно, необдуманно. Нельзя лишать ребенка права на родной язык. Он может только сам решить, когда станет взрослым, – нужен он ему или нет.

Мама может говорить с ребенком на татарском языке, папа – на русском. Это и есть билингвизм. Прекрасно, что разговариваете с ребенком на родном языке, создаете дома языковую среду.

«Муж – русский, я – татарка. Сын говорит только по-русски. Но сожалею об этом. Как научить его татарскому?»

Это то, о чем я говорила. Вы можете сами начать говорить с ним по-татарски.

У нас очень традиционная методика обучения языкам. Этот метод можно назвать «методом бутерброда». Первый слой – это родной язык, второй – русский, третий – иностранный.

Но сегодня уже существуют другие методики. Согласно одной из них, надо учить сразу несколько языков. Эта концепция родилась в Америке. Американцы хотят, чтобы ребенок с раннего возраста говорил на разных языках. Поэтому папа говорит на одном языке, мама – на втором, бабушка – на третьем, дедушка – на четвертом. Либо они приглашают педагогов.

Когда я впервые о ней узнала, она мне казалось абсурдной. Даже некоторые логопеды говорят об отрицательном влиянии полилингвизма, потому что один язык накладывается на другой и возникают ошибки. Но на практике оказывается, что этого не происходит.

У нас очень традиционная методика обучения языкам. Этот метод можно назвать «методом бутерброда» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Расскажу о личном примере. У меня родился внук, и когда ребенку исполнилось 6 месяцев, дочь и зять взяли на вооружение эту американскую методику. Дочь говорила с ребенком на татарском языке, зять – на русском. Три раза приходил гувернер, для которого английский является родным, и два раза в неделю приходил преподаватель-китаец. Я была очень удивлена. А мне ответили: «Мама, метод бутерброда сегодня не работает». Они сослались на исследования Массачусетского института в области билингвистики.

Полилингвизм нужен не только для того, чтобы учить языки. Мы тренируем мышцы, точно так же с детства нужно развивать мозг. Татарский язык относится к тюркской группе языков и развивает одну часть мозга. Русский язык относится к славянской группе и развивает другую часть мозга. Английский – это германская группа, а китайский – сино-тибетская. Американские ученые взвешивали мозг монолингва и мозг полилингва. И мозг полилингва оказался тяжелее в разы.

Когда ребенок уже в осознанном языке будет учить иностранный язык, он будет говорить без акцента, потому что его детская память подскажет ритм, мелодику.

Мультилингвизм дает гибкость, потому что ребенок переключается с одного языка на другой. Пусть он вначале путает их, ничего страшного. Помню, мы спрашивали у внука: “Синең нәрсә ашыйсың килә?” Он говорил: “Fish”. С татарского языка переходил на английский. У ребенка, может быть, не все сразу структурировалось. Но это не говорит о том, что он запутался или что у него нарушение системы.

Когда ребенок уже в осознанном языке будет учить иностранный язык, он будет говорить без акцента, потому что его детская память подскажет ритм, мелодику Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Так получилось, что мой внук был полилингвом, начиная с шести месяцев. Причем родители создали ему искусственную мультилингвальную среду. То же самое можно сделать с татарским и русским языками. Зачем отказываться от дополнительного тренажера для мозга? Если ребенок будет учить татарский от мамы, папы или бабушки, ему это все равно пригодится. Он запомнит ритмику, мелодику языка. Кто знает, возможно, он будет работать в Турции. И он скажет спасибо родителям, ведь этот язык дал ключ к тюркским культурам.

Признаюсь, была уверена, что внук в результате стане филологом. Ничего подобного. Он математик – занимается робототехникой и побеждает в математических олимпиадах. Это еще раз доказывает верность гипотезы американцев, что полилингвизм и билингвизм развивают мозговую деятельность.

Так получилось, что когда внуку нужно было идти в детский сад, не было мультилингвальных детских садов. Тогда дочь и зять открыли первый в Казани мультилингвальный детский сад. Это была маленькая комната на Вишневского, куда они привели своего ребенка и еще несколько детей, которые хотели изучать русский, татарский, английский и китайский языки. Так появился детский сад «Бала-Сити». Сейчас это четыре детских сада и кембриджская школа «Бала-Сити».

Я знаю эту систему изнутри. Дети, которые обучаются по ней, совсем другие. Поэтому если кто-то говорит на чувашском, пусть говорит с ребенком на чувашском. Если говорит на марийском, пусть говорит с ним на марийском. Чем больше языков знает ребенок, тем он будет успешнее.

«Боюсь, если ребенок будет учить несколько языков, он позже заговорит и будет делать ошибки»

Корней Иванович Чуковский говорил, что дети до четырех лет – языковые гении. Именно до четырех лет лучше всего изучать языки, ведь ребенок впитывает как губка. Сколько может губка эта впитать, пусть впитает. Потом сам мозг все структурирует – ненужное отбросит, нужное оставит.

Многое спорно в вопросах билингвизма и мультилингвизма. Спорят и логопеды, и психологи. Но я могу сказать, основываясь на практике, что это прогрессивное явление.

Корней Иванович Чуковский говорил, что дети до четырех лет – языковые гении. Именно до четырех лет лучше всего изучать языки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Не надо лишать ребенка права на родной язык. Не обязательно, чтобы это был полилингвизм. Пусть это будет естественный билингвизм. Мы живем в Республике Татарстан, русский и татарский языки должны изучаться вместе. Родители, которые смотрят вперед, выберут билингвизм. Сегодня в школах «Бала-Сити» татарский язык учат все, даже дети-иностранцы.

Мы учились в советской школе. Мы тоже изучали иностранный язык – учили его грамматику, зубрили, но говорить мы не можем. Раньше доминирующим был грамматический принцип изучения языков, а сегодня – коммуникативный.

Два языка, две культуры можно сравнивать. Пусть дети читают и татарские, и русские сказки. Например, у каждого народа есть сказка о падчерице. В русском фольклоре это «Морозко», в татарском – сказка «Үги кыз». Можно сравнить, через какие препятствия прошла каждая из героинь, какую награду дал Морозко, какую дала Убырлы. Результатом сопоставления должен стать вывод, что и в русской, и в татарской культуре главное в женщине – трудолюбие и уважение к старшим. Мораль обеих сказок – не обижай сироту. И в татарской, и в русской сказках мачеха была ужасно наказана – она лишилась собственного ребенка. Морозко убил ее дочь посохом, в татарской сказке пришла черная змея и задушила ее.

«Живем в Москве, татарской среды практически нет. Говорим и на русском, и на татарском языках. Но ребенок разговаривает в основном по-русски»

Можно создать среду в семье, больше говорить на татарском. Вместо каналов «Дисней» или «Карусель» включать «Шаян ТВ».

Автор: Гуландам Фатхуллина, СНЕГ