Метеостанции и ядро управления производств: чем удивил «Ростелеком» на Kazan Digital Week

Как работает единый «пульт управления» производством?

«Ростелеком» на форуме Kazan Digital Week 2024 рассказал о задачах по цифровизации предприятий нефтехимической, сельскохозяйственной и других отраслей Татарстана и представил внушительный блок цифровых решений, обеспечивающих эффективность производств и даже проект, который сможет предсказывать погоду, помогая работникам сельхозотрасли. Эти решения реализуются в рамках проекта «Территория», цель которого — развитие цифровой независимости России и разработка новых отраслевых стандартов вместе с лидерами индустрий. Проект «Территория» реализуется в шести ключевых региональных центрах, а создаются и внедряются решения на территории 16 крупнейших субъектов России. В планах — развитие сети проектных офисов, в том числе усиление проектного офиса макрорегиона Волга.

Раису Татарстана Рустаму Минниханову во время осмотра экспозиции показали то, что может предложить компания татарстанским предприятиям и сельхозпроизводителям. Татарстан богат ресурсами и промышленными производствами, а «Ростелеком», как крупнейшая инфраструктурная компания и лидер рынка цифровых услуг в области кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, может помочь аккумулировать ресурсы и повысить эффективность любого производства и предприятия с полным обеспечением его безопасности. Но обо всем по порядку.

Центральное место в экспозиции на Kazan Digital Week 2024 занял макет, который показывает, как можно автоматизировать производство – была представлена система управления производством для обеспечения работы всех инженерных систем здания в автоматизированном режиме. Нажимая на кнопки и водя по интерактивному экрану, можно управлять системой, которая позволяет следить за ресурсами. Что ведет к экономии.

Данные идут в data-центры компании, их 22 по России – они соответствуют самым высоким стандартам безопасности. Эти центры обрабатывают информацию и подсказывают, как сделать работу производства еще более эффективной.

«Если объяснять просто, то любое предприятие имеет множество ресурсов – вода, электричество, вентиляция и множество других. И все эти системы между собой не объединены в единый центр управления, они разнородны. Легко может произойти ситуация, когда рабочие уходят с работы, забыв погасить свет, не выключив вентиляцию, из-за этого идет растрата энергоресурса. Чтобы всем этим управлять, должно быть единое ядро управления. И “Ростелеком” как раз создает такие ядра управления, которые централизованы. Управление идет через планшет. Можно даже создавать определенные регламенты – день или ночь, рабочий день или выходной», – объяснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в республике Татарстан Павел Гонцов.

То есть через единый центр можно управлять всеми системами: включать и выключать их, анализировать использование того или иного ресурса, и потом модернизировать. Задавать определенные сценарии, которые будут запускаться автоматически.

За счет эффективного использования всех ресурсов, снижается аварийность, повышается эффективность и предприятие становится более прибыльным. К тому же решения максимально адаптированы под требования конкретного заказчика.

Павел Гонцов подчеркнул, что такое ядро подойдет буквально для любого производства. Если до этого предприниматели могли поставить датчики на каждый из ресурсов отдельно, например, только на электроэнергию, то централизованный пункт, который следит за всеми коммуникациями, создал пока только «Ростелеком».

Больше ста метеостанций в РТ – страховка для сельхозпроизводителей

Еще один амбициозный проект – сеть из 102 метеостанций, которые будут размещены по всей территории Татарстана. В планах охватить территории площадью более трех миллионов гектаров в 43 районах республики. Сейчас идет старт проекта, полностью завершить его планируют к 2026 году.

«Система будет позволять в режиме реального времени получать данные по метеорологии, которые будут проанализированы и по ним даны рекомендации. Например, когда начинать посевную, когда собирать урожай, когда распылять удобрение», – отметил Павел Гонцов.

Благодаря анализу данных, можно будет избежать таких ситуаций: прошла посевная, а через неделю ударил мороз и все погибло, это огромные потери, а система позволит предвидеть такие выходки природы.

Если знать, какая будет погода и какие работы лучше провести, эффективность повысится в разы.

Таким образом, республика получит реальный инструмент для агрострахования.

«Сейчас эта система находится на начальном этапе развития, потому что нет инструмента, который бы говорил: “неурожай, потому что плохая погода, данные подтверждены”. А наша система будет сертифицирована и данные будут подтверждены и будут являться примером того, что страховая выплачивала деньги под тот или иной случай», – отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Татарстане.

Павел Гонцов уверен, что этот проект даст возможность совершить серьезный рывок во взаимодействии «Ростелекома» и Татарстана, ведь республика – аграрная.

Один из самых важных итогов Kazan Digital Week – это подписание соглашений. Форум помогает соединять партнерскими отношениями компании и госсегмент, если они готовы помогать друг другу и развиваться вместе.

Так, «Ростелеком» заключил договор о сотрудничестве с Республиканским информационно-вычислительным центром Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Документом было заверено начало работы провайдера по внедрению системы метеомониторинга в сельхозпредприятиях Татарстана.

Атаки на Игры стран БРИКС

В июне в Казани отгремели Игры стран БРИКС. В столицу Татарстана приехали 4,6 тысячи спортсменов из 86 стран, которые соревновались в 27 видах спорта.

Телекоммуникационные услуги на спортивных объектах столицы Татарстана, информационную безопасность участников, а также дисциплин киберспорта обеспечивал «Ростелеком». Провайдер развернул каналы передачи данных на 11 ключевых спортивных площадках.

На выставке даже показали межсетевой экран, который в составе большого решения, отбивал массированные DDoS-атаки на играх.

Сколько именно было атак, компания не раскрывает, говорят лишь, что их было много. Однако ни одна из них не прошла, все удалось отразить.

В свете последних событий особенно актуален вопрос обеспечения безопасности, защиты от киберугроз и компания предлагает свое решение для защиты объектов критической информационной инфраструктуры. «Облако КИИ» – это продукт с уже готовыми настроенными платформами для конкретных функций, причем полностью российский.

Еще один договор о сотрудничестве был подписан «Ростелекомом» с Дирекцией спортивных и социальных проектов – это официальный организатор крупных международных и всероссийских мероприятий в Казани. Основная цель этого соглашения – обеспечение региональных и федеральных проектов стабильными качественными телекоммуникационными услугами и цифровыми сервисами.

Директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов, поблагодарил коллектив филиала «Ростелекома» за совместную работу на Играх стран БРИКС и вручил памятные медали этого события в знак благодарности.

Также на полях Kazan Digital Week «Ростелеком» скрепил отношения с «УК «ТрансТехСервис». Теперь провайдер будет обеспечивать крупного автомобильного дилера виртуальной телефонией.

«Стратегическое соглашение с “Ростелекомом” открывает новые горизонты для сотрудничества в области телекоммуникаций и облачных технологий. Мы находимся в процессе тестирования новых решений, направленных на совершенствование качества услуг для наших клиентов и оптимизацию бизнес-процессов. Одним из них является виртуальная телефония. Мы уверены, что партнерство с федеральным провайдером принесет значительные преимущества как нашим компаниям, так и клиентам», – отметил директор ООО «УК «ТрансТехСервис» Даниил Зубарев.

Фото: ПАО «Ростелеком»

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