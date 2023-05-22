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Метеорологи Татарстана: «Можем перенять опыт Росгидромета по вызову локальных осадков»
На вооружении Росгидромета есть самолет с технологией, способной вызывать локальные осадки. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан рассказал начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» Сергей Захаров.
«Есть модифицированный самолет АН-26, своего рода летающая лаборатория, которая обладает возможностью вызывать на локальной территории осадки. Я разговаривал с товарищем, он пояснил, что для начала такое оборудование надо испытать на земле, а потом использовать его для превентивных мер борьбы с возгораниями. Также его можно использовать для работы в интересах сельского хозяйства. Сотрудники Росгидромета готовы приехать и обучить работе с этим оборудованием», – сказал он.
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