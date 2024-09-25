Метеорологи на встрече в Казани обсудили перспективы развития наблюдательной сети

Новый совместный проект комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды будет направлен на совершенствование совместной наблюдательной сети за всеми природными параметрами, в том числе за ее загрязнениями. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на коллегии в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Один из главных вопросов, который будет обсуждаться сегодня, - новый совместный проект, который будет направлен на совершенствование совместной наблюдательной сети за всеми природными параметрами, в том числе и за ее загрязнениями. За прошедший год мы выполнили четыре программы по гидрометеорологии. Они закончились и сейчас мы обсуждаем новый проект. После его утверждения реализация мероприятий начнется со следующего года», - сказал он.

Шумаков отметил, что в числе главных направлений работы будет мониторинг загрязнений окружающей среды, в том числе радиационных, и, в частности, после событий 1986 года в Чернобыле.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Начальник Белгидромета Владимир Бабок в свою очередь сообщил, что в связи с аварией в Чернобыле в республике проводятся регулярные наблюдения.

«Запредельных значений мы не наблюдаем. Что касается зон загрязнения, то у нас выезжают специалисты, берут пробы воздуха. У нас есть банк данных, который ведется с 1986 года. Но обстановка в целом стабильная, всплесков не наблюдается», - подчеркнул Бабок.

Спикер заметил, что «радиация - невидимый враг, это проблема, которую нужно мониторить и с которой нужно бороться».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

78-ое заседание совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды открылось сегодня в Казани в ТРК «Корстон». В его работе принимают участие представители Росгидромета, Гидрометцентра РТ, Белгидромета и Главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.