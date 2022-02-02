Метеоролог заявил, что точные прогнозы погоды можно делать только на две-три недели

Наиболее точными являются прогнозы погоды на ближайшие две-три недели, а затем наступает неопределенность. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист прогностического центра «Метео», ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Локощенко.

Синоптик обратил внимание на то, что сильных морозов в феврале можно уже не ждать. «Есть объективный предел предсказуемости, дальше которого начинается неопределенность. Пока что более или менее надежен прогноз вплоть до второй половины февраля, и тридцатиградусных морозов уже можно точно не бояться, потому что солнце днем стоит уже достаточно высоко», — сказал он.

Локощенко также отметил, что ранний приход в Россию весны также маловероятен из-за большого количества снега, которое можно растопить только «большим притоком тепла».

«Говорить о весне, в частности, о марте пока что рано, но есть предпосылка к тому, что весна не будет слишком ранней. Эта предпосылка — очень мощный снежный покров. В Москве он достигает почти полуметра (46 сантиметров), это очень большое значение, и, скорее всего, он еще подрастет», — подчеркнул метеоролог.