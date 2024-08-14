Метеоролог рассказал, когда в Казань вернется летнее тепло

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Температура воздуха во второй декаде августа в Казани будет ниже климатической нормы на два градуса. Однако летнее тепло к нам еще вернется. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшие четверг-пятницу ожидается некоторое понижение температуры, возможны осадки. Но, начиная с субботы, прогнозируется потепление. До нашего региона дотянутся антициклоны с запада. 19-20 августа в дневные часы в Казани ожидается +23... +24 градуса. Это теплая, комфортная погода. Будем надеяться, что летнее тепло вернется в Татарстан», – отметил он.

Сейчас по климатическим меркам среднесуточная температура в Казани должна быть на уровне 18 градусов. Сегодня среднесуточная температура в городе ниже нормы на три градуса. В начале следующей недели погода придет в климатическую норму, а в отдельные дни температура воздуха будет выше нормы на один-два градуса.