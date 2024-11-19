Метеоролог рассказал, когда в Казань придет настоящая зима

В Татарстане и в Казани шестой месяц подряд наблюдаются аномально теплые температуры. По климатическим меркам в 20-ых числах ноября должен был сформироваться устойчивый снежный покров, но этого не произойдет как минимум в ближайшую неделю. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас в норме должно быть -4 градуса, а с 22 ноября по климату должен состояться переход через -5 градусов, сформироваться устойчивый снежный покров. Но в этом году этого не произойдет, потому что вся эта неделя имеет положительные температуры, в дневные часы до +4-5 градусов, ночные температуры тоже положительные», - сказал он.

По данным Переведенцева, зима придет тогда, когда на нас перестанет действовать Северная Атлантика и «прекратит посылать свои теплые циклоны и атмосферные фронты». Возможно, это случится к концу ноября, ведь на следующей неделе ожидается похолодание. Между тем зимы с каждым годом становятся короче и теплее.

«Отмечается увеличение продолжительности теплого и сокращение холодного периода. Зима наступает позднее, а заканчивается раньше», - добавил Переведенцев.

Поэтому, возможно, снежный покров окончательно ляжет в этом году в самом конце ноября или в декабре.