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Метеоролог рассказал, когда в Казань придет бабье лето
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, погода в сентябре в Казани будет теплой. Во второй половине месяца может прийти бабье лето. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«В сентябре может случиться жара под 30 градусов, если на нас будет действовать какой-нибудь Азорский антициклон. Погода идет волнами: половина мая была холодной, наблюдались заморозки. Потом пришла жара, а затем в первой половине августа пришла очередная волна похолодания. Если такая тенденция сохранится, то новая волна тепла может растянуться и на первую половину сентября», – считает казанский метеоролог.
Бабье лето – явление, когда на смену дождям и прохладе приходит солнечная, теплая погода. При этом дневные температуры могут подниматься до 20 градусов тепла и выше. Чаще всего бабье лето приходит в середине сентября и длится от нескольких суток до нескольких недель.
Подробнее о погоде во второй половине августа и осенью читайте в материале «Татар-информа» «„Может случиться жара под 30 градусов“: когда наступит бабье лето в Татарстане».
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