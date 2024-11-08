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Общество 8 ноября 2024 17:00

Метеоролог заявил, что устойчивого снежного покрова в Казани пока не будет

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Из-за аномального тепла, которое ожидается в столице Татарстана в ближайшую декаду, устойчивого снежного покрова в городе не будет. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшие дни осадки будут в виде дождя и мокрого снега. Снежный покров пока не ложится. Чтобы снег лег, нужно, чтобы среднесуточная температура устойчиво перешла через -5 градусов в сторону понижения. По климату это обычно происходит в 20-х числах ноября», - пояснил он.

По прогнозам Гидрометцентра России, среднемесячная температура в ноябре в Казани ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет -3,5 градуса. Осадки тоже будут близкими к норме, которая составляет примерно 46 мм.

#прогноз погоды в казани #юрий переведенцев #первый снег
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