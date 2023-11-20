Метеоролог ответил на опасения татарстанцев встретить Новый год без снега

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В ближайшие дни на Татарстан обрушатся снегопады. Норма по осадкам, уже выполненная в ноябре, будет превышена, а на земле наконец сформируется снежный покров. Об этом со ссылкой на доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева сообщает медиапортал вуза.

По данным синоптика, на 20 ноября погода в республике наконец совпала с климатической нормой. Однако из-за аномального тепла еще две недели назад в регионе не было осадков.

«В ближайшие сутки наша территория окажется под влиянием южного циклона, — объяснил специалист. — Это глубокий циклон, который принесет нам осадки буквально в ближайшую ночь. Осадки выпадут в виде снега, благодаря которому сформируется снежный покров»

Аухадеев отметил, что снег стоит ожидать не только во вторник, 21 ноября, но и в среду. Ожидается, что за два дня в Татарстане выпадет около 15 мм осадков. Поэтому жителям республики не стоит опасаться, что их ожидает бесснежный Новый год, заверил он.

Кроме того, специалист предупредил о сильном изменении атмосферного давления, которое буквально «рухнет» на 15 мм.

В ближайшие дни, добавил доцент КФУ, погода стабилизируется — настоящие заморозки до −10 градусов в Татарстан придут только к концу недели.