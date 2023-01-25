Метеоролог КФУ сообщил об аномальном тепле и дефиците снега в конце января в Казани

Аномальное тепло пришло на этой неделе в столицу Татарстана. До конца месяца в городе прогнозируется дефицит осадков, рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Дневные температуры в ближайшие дни в Казани составят -5...-6 градусов, а ночные -7...-8 градусов. Это кратковременное потепление. Ранее мы находились под влиянием Приволжского антициклона, который обеспечивал морозную погоду. Но сейчас на нас идут теплые воздушные массы, мы находимся на периферии циклона, который пришел с Атлантики. В ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в Казани будет на 5-6 градусов выше нормы. Такая теплая погода сохранится до конца недели», – сказал он.

Спикер КФУ отметил, что в ближайшую декаду в Казани среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса. На этой неделе возможен слабый снег. При этом в городе отмечается дефицит осадков.

«В январе мы наблюдаем огромный дефицит осадков, их выпало 17 мм осадков, причем в начале месяца. По данным метеостанции „Казань Университет“, высота снежного покрова в центре города сейчас составляет около 40 см», — отметил Переведенцев.