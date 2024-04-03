Метеоролог КФУ рассказал, когда в Татарстане окончательно растает снег

По прогнозам Гидрометцентра России, среднемесячная температура в апреле в Казани будет выше нормы на один-два градуса. Температура воздуха в ближайшую декаду будет выше нормы на четыре градуса. Об этом «Татар-ннформу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Переход среднесуточной температуры через пять градусов обычно происходит в середине апреля, к концу апреля - началу мая - через 10 градусов, а переход через 15 градусов чаще происходит в 25-х числах мая. По климатическим меркам устойчивый снежный покров разрушается ближе к 12 апреля», - сообщил он.

Ученый КФУ считает, что, несмотря на то, что апрель обещает быть теплым, снег вряд ли растает раньше привычных сроков. Все дело в больших снегозапасах.

«Снеготаяние идет активно. Промерзание почвы не слишком глубокое, но снега в этом году слишком много», - отметил Переведенцев.