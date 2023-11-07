Эксперт рассказал, когда ляжет снег в Татарстане и какой будет предстоящая зима

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В этом году в связи с затянувшимся осенним теплом снег в Татарстане ляжет позже привычных дат. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«По многолетней климатической норме постоянный снежный покров в столице Татарстана образуется 19-21 ноября. В этот период обычно среднесуточная температура переходит через -5 градусов в сторону понижения. Но год на год не приходится. Бывает, что устойчивый снежный покров ложится только в декабре. Пока же в связи с аномальным теплом снега не видно. Все зависит от того, насколько активно на нас в дальнейшем будет воздействовать Атлантика», — сказал он.

Специалист напомнил, что, по предварительному прогнозу, декабрь в Казани будет холодным, январь — в пределах климатической нормы, а февраль — немного теплее, чем средние многолетние значения. Если последний месяц года будет холодным, то можно предположить, что он будет не слишком снежным. Однако в целом за зиму снега выпадет в пределах нормы, отметил спикер КФУ.